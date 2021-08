Demandes aux chefs fédéraux: François Legault veut une hausse des transferts en santé

MONTRÉAL — Alors que la campagne électorale bat son plein, le premier ministre du Québec, François Legault, a présenté ses demandes aux chefs fédéraux: en haut de sa liste se trouvent l’augmentation des transferts fédéraux en santé et plus de pouvoir en immigration afin de protéger le français. Mais de façon générale, il invite le futur premier ministre canadien à ne pas se mêler des affaires du Québec dans ses champs de compétence.

En santé, il souhaite que le financement du fédéral passe de 22 % à 35 %, avec une indexation de 6 % par année. Mais il a insisté: il faut que cet argent soit transféré «sans condition».

Le Québec est le mieux placé pour décider de ses priorités, a-t-il martelé, pas des fonctionnaires à Ottawa.

Il demande aussi au futur premier ministre du Canada de ne pas contester la Loi sur la laïcité de l’État, qui interdit le port de signes religieux à certains employés de l’État dans l’exercice de leurs fonctions.

Lors d’un point de presse jeudi matin, M. Legault a offert sa «liste d’épicerie» qui contient 11 demandes.

En matière d’infrastructure et de logement, il demande au futur gouvernement fédéral de s’engager à venir appuyer ses priorités et ses programmes plutôt que de chercher à exercer à sa place ses compétences et à intervenir directement.

Il lui demande aussi de la retenue en environnement: le plan climatique fédéral dévoilé en 2020 s’est beaucoup immiscé dans les plates-bandes du Québec, estime le premier ministre Legault. Il souhaite que ces fonds fédéraux consacrés à la lutte contre les changements climatiques, et visant des secteurs relevant de sa compétence, soient versés au Québec par l’entremise d’un transfert en bloc afin d’appuyer son Plan québécois pour une économie verte 2030.

Aux Québécois, M. Legault leur a demandé de bien écouter les réponses des chefs en campagne, surtout sur ses demandes en santé et en immigration.