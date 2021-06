Démis de ses fonctions, le major-général Dany Fortin conteste la décision en cour

OTTAWA — Le major-général Dany Fortin conteste la décision du gouvernement fédéral de le retirer de ses fonctions de responsable de la distribution des vaccins au Canada.

Les avocats de M. Fortin ont déposé lundi un avis de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada.

Le gouvernement fédéral avait indiqué, le 14 mai, que M. Fortin avait quitté son poste de vice-président de la logistique et des opérations à l’Agence de la santé publique du Canada. Il faisait, à ce moment-là, l’objet d’une enquête militaire pour une allégation d’inconduite sexuelle qui date d’il y a plus de 30 ans. L’enquête a depuis été renvoyée au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Dans cet avis transmis à la Cour fédérale, les avocats de M. Fortin disent plutôt que ce dernier a non seulement été démis de ses fonctions, mais qu’il y a eu une «ingérence indue» dans la chaîne de commandement militaire de la part du ministre de la Défense nationale, de la ministre de la Santé, du greffier du Conseil privé et du premier ministre alors que l’enquête était en cours.

Ils plaident également que la décision était déraisonnable, puisqu’elle n’était pas «justifiée, transparente ou intelligible» et qu’elle n’a pas pris en compte la nature du travail de M. Fortin en pleine pandémie mondiale. Qui plus est, elle nuit à sa réputation. M. Fortin n’a pas été relocalisé au sein des Forces armées canadiennes; il estime donc avoir été relevé de ses fonctions.

M. Fortin a depuis été remplacé comme responsable de la distribution des vaccins au pays par la brigadière-générale Krista Brodie.