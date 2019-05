Démission de Ludivine Reding à titre d’ambassadrice du Réseau enfants-retour

MONTRÉAL — Dans la foulée d’une controverse impliquant le rappeur Enima, la comédienne Ludivine Reding a remis sa démission à titre d’ambassadrice des programmes jeunesse du Réseau enfants-retour.

«Suite aux événements survenus dimanche dernier à l’événement Métro Métro, nous avons accepté la démission de Ludivine Reding à titre d’ambassadrice des programmes jeunesse du Réseau enfants-retour. Nous comprenons qu’il s’agisse d’une erreur de sa part et c’est avec soucis pour la réputation du Réseau qu’elle nous a avisés de sa décision» peut-on lire sur le site internet du Réseau enfants-retour.

Dimanche dernier, la comédienne qui a marqué les esprits en incarnant la jeune Fanny dans la série télévisée «Fugueuse» était montée sur scène pour accompagner le rappeur Enima lors d’un spectacle présenté à l’événement Métro Métro.

Enima, de son vrai nom Samir Slimani, a déjà fait face à des accusations de proxénétisme, qui ont par la suite été abandonnées.

Des photos du rappeur Enima qui fait la bise à la comédienne de «Fugueuse» ont circulé sur les réseaux sociaux, soulevant l’indignation de plusieurs internautes.

Après l’annonce du Réseau enfants-retour, Ludivine Reding a fait part de ses regrets sur sa page Facebook.

«Depuis 48 heures, je vis avec les conséquences de mes actions et je prends mes responsabilités. Une des conséquences est qu’on me demande de mettre fin à mon association avec Enfants-Retour. C’est par respect pour cet organisme qui fait un travail extraordinaire que j’accepte cette décision, même si j’ai le coeur gros et que c’est vraiment à contrecoeur» a-t-elle écrit.

Le Réseau enfants-retour a aussi indiqué qu’il «n’émettra aucun autre commentaire concernant ces événements», ajoutant regretter sincèrement que le partenariat avec la comédienne prenne fin si subitement.