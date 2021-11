Denis Marsolais succède à Nathalie Tremblay à la tête de la SAAQ

MONTRÉAL — Le Conseil des ministres a procédé à la nomination mercredi soir de Denis Marsolais à titre de président et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

M. Marsolais occupait la fonction de curateur public du Québec depuis le 16 mai 2018.

Il occupera ses nouvelles fonctions à compter du 17 janvier prochain, succédant ainsi à Nathalie Tremblay qui occupait cette fonction depuis un peu plus d’une décennie.

«Je souhaite remercier Nathalie Tremblay pour son importante contribution au sein de la SAAQ. Sa rigueur, sa passion et ses qualités humaines auront marqué ses 11 années de présidence. Nous lui souhaitons une belle retraite», a notamment affirmé le ministre des Transports, François Bonnardel, par voie de communiqué.

En plus d’administrer le régime public d’assurance automobile qui protège l’ensemble des Québécois contre les blessures corporelles, la SAAQ est responsable de l’immatriculation des véhicules, de l’émission des permis de conduire et de l’encadrement des écoles de conduite. Elle gère également l’accès au réseau routier et surveille et contrôle le transport routier des personnes et des biens.

«Je me réjouis de la nomination de M. Marsolais. Il ne fait aucun doute pour moi qu’il saura mettre à profit tout son bagage professionnel et humain pour permettre à la SAAQ de réaliser sa mission», a indiqué le ministre Bonnardel.

Avant d’être nommé PDG de la SAAQ, Denis Marsolais a non seulement été notaire et curateur public du Québec, mais il a aussi agi comme sous-ministre au ministère de la Justice, au ministère de la Sécurité publique et au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Il a également été coroner en chef pendant quelques années.