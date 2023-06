Dennis King blâme l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard pour sa culture «toxique»

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, ne voudrait pas que ses enfants étudient à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard depuis qu’un rapport accablant a mis en lumière la culture «toxique» dans l’établissement.

Dans un rapport de 112 pages, le cabinet d’avocats torontois Rubin Thomlinson a conclu qu’un environnement toxique, où l’intimidation et le harcèlement sont répandus et tolérés, règne à l’université.

La firme torontoise a aussi soutenu que l’université n’a pas réussi à s’attaquer efficacement aux allégations de violence sexuelle et au harcèlement fondé sur le sexe.

Vendredi à l’Assemblée législative, M. King a avoué qu’il avait été «dégoûté» en lisant ce rapport.

«Si mon fils me demandait aujourd’hui si l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard pourrait être une bonne option pour ses études, j’aurais de la difficulté à lui répondre que oui. C’est quelque chose que je prends très au sérieux», a mentionné le premier ministre.

M. King a aussi martelé que tous les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard devraient lire ce rapport. Il a révélé que le gouvernement réexaminait actuellement les 50 millions $ de fonds de fonctionnement qu’il alloue chaque année à l’université à la lumière du rapport, qui a été rendu public en début de semaine.

«Toutes les institutions qui reçoivent du financement public devraient avoir certains critères à respecter. S’ils ne les respectent pas, elles ne devraient pas avoir droit de recevoir de l’argent qui vient des contribuables», a-t-il expliqué.

L’université avait mandaté le cabinet d’avocats pour mener cette enquête à la suite d’allégations d’inconduite sur le lieu de travail à l’encontre de son ancien président Alaa Abd-El-Aziz, qui a démissionné en décembre 2021.

Le cabinet d’avocats a toutefois indiqué dans son rapport qu’il n’a pas été en mesure de se faire une idée précise du comportement du président, ou de la réaction de l’établissement, par rapport à ces allégations.

Le rapport soulignait que l’université devrait «reconnaître publiquement l’existence d’un problème grave» et s’y attaquer dès maintenant en mettant en place des audits annuels et en améliorant la formation de ses dirigeants, entre autres.

«Au cours de cet examen, nous avons été stupéfaits par le nombre de fois où les participants nous ont dit que les personnes en position d’autorité, comme les gestionnaires, les administrateurs et les hauts responsables, non seulement n’avaient pas réussi à cultiver un environnement de respect et d’inclusion, mais avaient elles-mêmes contribué à des comportements toxiques et problématiques, ou en avaient eu connaissance», pouvait-on lire dans le rapport.

«Nous considérons qu’il s’agit là d’un manque de leadership et, une fois de plus, d’un manque de cohérence avec les valeurs de l’université.»

Dans une lettre, l’Association des professeurs et bibliothécaires de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard a qualifié le rapport de «dévastateur». Selon le syndicat, le rapport décrit «une culture permanente d’intimidation, de harcèlement, de racisme et de misogynie, ainsi qu’une peur généralisée des représailles».

Le syndicat a demandé à l’université «d’agir immédiatement, publiquement et dans un esprit de collaboration» en élaborant un plan d’action «pour changer une fois pour toutes le climat de peur, de secret et de représailles».

Dans un communiqué publié jeudi, l’université a confirmé qu’un plan d’action serait élaboré d’après les recommandations du rapport. La direction va aussi nommer un «vice-président responsable des personnes et de la culture», qui supervisera les ressources humaines, les efforts en matière de diversité et la prévention des violences sexuelles.

L’université compte environ 5500 étudiants et 853 employés à temps plein.