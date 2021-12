Dents fissurées et cassées: le stress pandémique vu par des dentistes

VICTORIA — Le stress et l’anxiété liés à la pandémie de COVID-19 en cours peuvent se constater dans la bouche des gens, affirment des dentistes qui signalent une augmentation des cas de patients ayant des dents fêlées, cassées et endommagées au cours des 20 derniers mois.

Bruce Ward, un dentiste de la région de Vancouver, a raconté qu’il remarquait que le stress de la pandémie poussait de plus en plus de personnes à serrer involontairement les mâchoires et à grincer des dents avec une force extrême pendant leur sommeil.

«C’est comme si deux morceaux d’ivoire se frottaient ensemble», a expliqué M. Ward, notant que le bruit de grincement est souvent remarqué pour la première fois par d’autres personnes.

Les signes de grincement de dents sont une mâchoire douloureuse le matin, des maux de tête et des dents douloureuses, mais parfois c’est bien pire, a-t-il déclaré.

«J’ai extrait deux dents (récemment) qui étaient fendues au milieu et en bas de la dent et de l’autre côté», a raconté M. Ward, à propos des dents du patient qui étaient affaiblies par le grincement.

Bruce Ward, un ancien président de l’Association dentaire de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’il avait participé à des réunions virtuelles avec des collègues qui ont témoigné voir plus de dents endommagées ces derniers temps par le grincement, une affection connue sous le nom de bruxisme.

«En particulier, au cours de la dernière année et demie, il y a eu une énorme augmentation dans tout notre domaine», a-t-il déclaré.

Le grincement des dents et le serrement des mâchoires sont généralement liés au stress et les niveaux de stress des personnes ont augmenté pendant la pandémie, a déclaré M. Ward.

Les dents sont conçues pour résister à la pression de mastication, mais le grincement involontaire augmente considérablement la fonction, au point que les dents peuvent se fissurer, s’ébrécher ou se desserrer, a-t-il ajouté.

«C’est très nocif pour vos articulations et cela stresse vraiment vos muscles, a déclaré M. Ward. Cela stresse également vos dents. C’est énorme, la force sur tes dents.»

Les dentistes recommandent généralement aux patients de commencer à utiliser un embout buccal spécial la nuit pour protéger leurs dents et de prendre des mesures pour réduire le stress dans leur vie.

«Beaucoup de gens me disent: « Comment puis-je arrêter cela? », a affirmé M. Ward. Et je leur dis: « Déplacez-vous vers les îles Fidji, vendez tout ce que vous avez et restez allongé sur la plage toute la journée. »»

Nirmala Raniga, une conseillère en toxicomanie et en santé mentale de Vancouver, a indiqué que la pandémie a exercé un stress supplémentaire sur les gens et qu’elle peut se manifester sous de nombreuses formes et endroits différents, y compris la bouche des gens.

«Le stress cause des problèmes dans la bouche et fait que la nuit vous pouvez serrer, grincer et cela provoque des maux de tête, des migraines, a-t-elle déclaré. Cela provoque des fractures des dents et des obturations.»

Mme Raniga a mentionné que le grincement et le serrement des dents la nuit et les paroles pendant le sommeil sont des signes des tentatives du corps pour résoudre les problèmes émotionnels.

«C’est un moyen de relâcher le stress, a-t-elle dit. Votre corps libère du stress en broyant, l’idée est donc de savoir comment libérer votre stress en travaillant sur ces souvenirs douloureux.»

L’Association dentaire canadienne a déclaré que les preuves de l’augmentation des problèmes de grincement des dents pendant la pandémie sont anecdotiques, mais que retarder les soins de santé bucco-dentaire peut entraîner des problèmes de santé.

«La pandémie de COVID-19 a affecté la vie de nombreuses personnes et a probablement interrompu les bonnes habitudes et les routines quotidiennes des individus», a déclaré le docteur Aaron Burry, directeur général adjoint des affaires professionnelles de l’association dans un communiqué.

«Grignoter plus fréquemment, consommer des aliments et des boissons plus sucrées, ne pas avoir des rendez-vous dentaires réguliers et ne pas se brosser les dents régulièrement et utiliser de la soie dentaire peuvt avoir des conséquences», a-t-il déclaré.

L’association dentaire a cité un rapport de mars 2021 de l’American Dental Association Health Policy Institute dans lequel plus de 70 % des dentistes interrogés ont déclaré qu’ils observaient une augmentation du nombre de patients qui grinçaient et serraient des dents, des conditions associées au stress.

L’association à but non lucratif représente 163 000 dentistes membres et est la plus grande association dentaire des États-Unis.

L’Université McGill a publié une recherche en avril dernier qui a conclu qu’une bonne santé bucco-dentaire réduisait les risques de décès dus à la COVID-19.

Les chercheurs ont rapporté que les patients atteints de la COVID-19 qui ont une maladie des gencives étaient 3,5 fois plus susceptibles de se retrouver dans une unité de soins intensifs, 4,5 fois plus susceptibles d’avoir besoin d’un respirateur et près de neuf fois plus susceptibles de mourir que ceux sans maladie des gencives.

Le site Web de l’Association dentaire canadienne suggère de consulter un dentiste au sujet du bruxisme et des techniques de relaxation à utiliser pendant la journée et avant le coucher.

«Pratiquez des activités qui réduisent le stress, comme rester physiquement actif, le yoga et la méditation, des exercices de respiration profonde, la massothérapie, écouter de la musique et/ou prendre un bain», indique le site Web.

Un régime nutritif et des limites de caféine et d’alcool sont également suggérés comme moyens de réduire le stress et de faciliter le grincement des dents, selon l’association.