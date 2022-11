Départ d’Alessandro Michele de la maison Gucci confirmé.

MILAN — Alessandro Michele quitte son rôle de directeur créatif de la maison de mode Gucci, mettant ainsi fin à un mandat de huit ans qui a profondément redéfini les codes de Gucci avec des touches de romantisme et de fluidité des genres.

La revue Womenswear Daily a d’abord rapporté son départ mardi, citant des sources qui ont dit que Michele n’avait pas répondu à une demande visant à « amorcer un changement de conception important », et que le président du groupe Kering, actionnaire de Gucci, François-Henri Pinault, était à la recherche d’un changement.

Aucune mention de tels gestes en coulisse n’a été faite dans la déclaration annonçant le départ de Michele, dans laquelle Gucci l’a crédité d’avoir joué « un rôle fondamental pour faire de la marque ce qu’elle est aujourd’hui grâce à sa créativité révolutionnaire».

Michele a cité «différentes perspectives» comme raison de son départ, sans élaborer.

«Aujourd’hui se termine pour moi un parcours extraordinaire, qui dure depuis plus de 20 ans, au sein d’une entreprise à laquelle j’ai inlassablement consacré tout mon amour et toute ma passion créatrice », a-t-il déclaré.

Alessandro Michele a été nommé directeur de la création en janvier 2015, quelques jours seulement après avoir dirigé une équipe de création qui a organisé une exposition de vêtements pour hommes en seulement cinq jours, après la sortie précipitée de son prédécesseur. Cette collection annonçait la nouvelle direction de Gucci, avec des chemisiers en soie pour hommes avec des arcs élaborés et des cous à volants ainsi que des capes parées de fourrure, alors que Michele redéfinissait les codes vestimentaires masculins.

Pendant la majeure partie de son mandat, Gucci a généré des revenus exceptionnels, représentant la plupart des profits de Kerings, mais il a été examiné récemment après avoir sous-performé face à ses rivaux.

Les partenariats de Michele avec l’élite hollywoodienne et les VIP étaient souvent fondés sur des amitiés. Jared Leto a été un invité fréquent au premier rang des spectacles de Gucci pendant le mandat de Michele, adoptant pendant un certain temps les mêmes cheveux longs droits et barbe arborés par le designer de Gucci.

Alessandro Michele a notamment habillé Billie Eilish, Florence Welch et le groupe de rock italien Maneskin dans sa tournée actuelle. Il a récemment dévoilé une collection conçue avec Harry Styles.

Pour sa dernière collection de défilés, dévoilée en septembre, Michele a construit un univers parallèle de spectacles côte à côte séparés par un mur qui, lorsqu’il a été soulevé, a révélé des jumeaux aux regards identiques dans une foulée synchronique. La révélation des 68 paires de jumeaux habillés de façon identique laissa des mannequins, normalement blasées, pratiquement en larmes.

Alessandro Michele s’est joint à Gucci en 2002 et est devenu associé du directeur de la création en mai 2011. En 2014, il est nommé directeur créatif de la marque de porcelaine Richard Ginori, détenue par Gucci. Il a auparavant travaillé comme concepteur d’accessoires chez Fendi et a étudié à l’Accademia di Costume e di Moda à Rome.

Le PDG et président de Gucci, Marco Bizzarri, a remercié Michele «pour ses 20 années d’engagement envers Gucci, ainsi que pour sa vision, son dévouement et son amour inconditionnel pour cette maison unique».

«La route que Gucci et Alessandro ont empruntée ensemble au cours des dernières années est unique et demeurera un moment exceptionnel dans l’histoire de la maison Gucci», a déclaré M. Pinault.

Gucci a souligné que l’équipe de conception interne reprendrait les collections jusqu’à ce qu’un nouveau directeur créatif soit nommé.

«Puissiez-vous continuer à cultiver vos rêves, la matière subtile et intangible qui rend la vie digne d’être vécue », a déclaré Alessandro Michele dans sa déclaration d’adieu.