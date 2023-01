Départ du vice-président exécutif d’Hydro-Québec Éric Fillion

MONTRÉAL — Le vice-président exécutif d’Hydro-Québec, Éric Fillion, a annoncé qu’il quittait la société d’État le 17 février prochain. C’est la deuxième annonce de départ d’un dirigeant d’Hydro-Québec en quelques semaines.

Dans un communiqué publié sur le site d’Hydro-Québec, mardi, celui qui était également chef de l’exploitation et de l’expérience client, a simplement indiqué qu’il souhaitait entamer un «nouveau chapitre de sa carrière».

«Je tiens à saluer les qualités de leader d’Éric, notamment sa capacité à mobiliser les équipes, de même que sa grande rigueur», a pour sa part écrit Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, qui avait elle-même annoncé son départ, au début du mois de janvier, après trois ans en poste.

«Je me considère privilégié d’avoir œuvré, au cours des sept dernières années, auprès d’une équipe qui se consacre au quotidien à la réalisation de la mission de base d’Hydro-Québec et au service à la clientèle», a également écrit Éric Fillion dans le communiqué.

La missive d’Hydro-Québec souligne que la structure de l’organisation «demeure inchangée. Régis Tellier, vice-président – Opérations et maintenance, et Geneviève Fournier, vice-présidente – Marketing et expérience client, relèveront de Sophie Brochu jusqu’à nouvel ordre.»