Dépister rapidement le coronavirus avec la salive

MONTRÉAL — Des chercheurs de l’Université Yale ont développé un test rapide et efficace pour dépister le coronavirus dans la salive des patients.

Le test SalivaDirect détecte la présence de l’ARN du SRAS-CoV-2 dans la salive.

Lors de comparaisons avec les prélèvements naso-pharyngés courants, ce test a correctement identifié 32 des 34 échantillons positifs et 30 des 33 échantillons négatifs.

Les chercheurs expliquent que ce test est moins invasif que les prélèvements naso-pharyngés, qu’il ne requiert pas l’intervention d’un expert médical et qu’il ne nécessite aucun des produits chimiques habituellement utilisés pour extraire et stocker l’ARN.

Ils estiment que chaque test coûterait moins de 5 $ US et demandent à la Food and Drug Administration des États-Unis de leur accorder une autorisation d’urgence.