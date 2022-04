Déplacements accrus en ce long congé: policiers nombreux à surveiller sur les routes

MONTRÉAL — La prudence est de mise sur les routes, particulièrement en ce long congé de Pâques alors que l’on observe un achalandage accru dans les déplacements, surtout avec l’assouplissement des mesures sanitaires, propice aux retrouvailles familiales.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont notamment prévu de nombreuses opérations en sécurité routière sur l’ensemble du territoire.

Ils ont dans leur mire la vitesse excessive, la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou les drogues, voire les deux, ainsi que l’utilisation du téléphone cellulaire au volant, entre autres.

«Évidemment, les opérations visent à améliorer le bilan routier et à diminuer le nombre de collisions causant des blessures graves ou des décès. Les policiers vont surveiller principalement les comportements à risque», a souligné le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Durant la même période l’an dernier, la SQ rapportait trois collisions mortelles et 11 accidents avec des blessés graves sur le territoire qu’elle dessert.

Une certaine accalmie avait cependant été observée dans l’année précédente, correspondant à la période où les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 étaient plus sévères.

«En 2020, la première année de la pandémie, il n’y avait eu aucune collision mortelle et on comptait deux collisions avec des blessés graves», a précisé le sergent Tremblay.

Le porte-parole de la SQ invite aussi les usagers de la route à bien planifier leurs déplacements pour éviter de mauvaises surprises.

«Malgré le temps qui s’adoucit, certains véhicules étant déjà équipés de pneus d’été, les automobilistes doivent envisager que les conditions météorologiques et routières peuvent varier au cours d’une même journée et puis d’une région à l’autre», a-t-il souligné.

«En plus, avec l’arrivée du beau temps, on peut s’attendre à l’arrivée d’autres usagers sur les routes, comme les motos et les cyclistes. Ça aussi, il faut y faire attention», a noté le sergent Stéphane Tremblay.

Du côté des corps policiers locaux, on exerce aussi une attention particulière en cette longue fin de semaine.

C’est notamment le cas du côté de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais qui déplore déjà deux accidents pour ivresse au volant en l’espace de 48 heures.

La plus récente embardée est survenue dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1 h 35, sur le chemin Lamarche à L’Ange-Gardien.

Le conducteur du véhicule, âgé de 32 ans, a terminé sa course contre un arbre. L’homme de Gatineau n’a pas subi de blessures graves, mais il devra faire face à la justice puisque son alcoolémie dépassait du double la limite permise par la loi.

«Le long congé pascal ne fait que commencer, alors il est important de rappeler aux citoyens d’être prudents et que nos policiers seront nombreux et présents sur le réseau routier au cours du week-end pour assurer la sécurité de tous», est-il précisé dans un communiqué transmis samedi matin aux médias.