Déploiement des militaires dans les CHSLD: Ottawa tente de s’expliquer

Ottawa a tenté, jeudi, de justifier la lenteur du déploiement des 1000 militaires demandés par Québec pour ses CHSLD et, ce faisant, a assuré qu’ils seraient 1350 d’ici une semaine à offrir leur appui à 25 établissements.

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, et son collègue lieutenant québécois, Pablo Rodriguez, ont détaillé les plans pour les prochains jours.

Avant la fin de la journée de jeudi, il y aura 1020 militaires pour servir 20 CHSLD québécois. Ce nombre inclut les 125 ayant une formation médicale que Québec avait réclamés à la mi-avril et obtenus six jours plus tard.

Le 22 avril, le premier ministre du Québec, François Legault, avait élargi sa demande et réclamé «des bras» avec ou sans formation médicale.

Cette semaine, M. Legault a démontré une certaine impatience.

«Bien sûr, nous aurions tous aimé pouvoir bouger plus vite là-dessus, mais ce que je peux vous assurer est que notre personnel des Forces armées canadiennes bouge aussi rapidement que possible pour fournir le soutien adéquat», s’est défendu le ministre Sajjan, en point de presse jeudi matin.

«Il a fallu faire des reconnaissances. On ne peut pas juste débarquer, comme ça, dans un CHSLD. Il faut faire des reconnaissances. Ça se fait en partenariat avec Québec. Ça se fait en partenariat avec les gens qui travaillent au niveau des CHSLD», a ajouté le ministre Rodriguez.

«Ça prend une formation sur les choses à faire, comment opérer aussi l’équipement», a-t-il insisté.

Le ministre Sajjan a précisé que la formation requise dure cinq jours.

«Oui, nous avons évidemment beaucoup plus de militaires, mais (…) pour que nous puissions faire ceci de la bonne manière pour nos aînés, il faut les bonnes personnes», a-t-il dit lorsqu’on lui a rappelé les 24 000 membres des Forces armées canadiennes qu’il avait fait miroiter fin mars comme étant prêts à un déploiement rapide.

Il n’a pas voulu dire si des militaires reçoivent maintenant des formations en prévision de possibles autres demandes de la part des provinces.

Salaires des travailleurs essentiels

Québec recevra une aide financière d’Ottawa pour couvrir l’augmentation des salaires des travailleurs essentiels. Le gouvernement québécois a augmenté de 4 $ l’heure le tarif des employés dans les CHSLD privés, espérant retenir cette force ouvrière qui se fait si rare.

Le gouvernement ontarien avait annoncé qu’il imiterait la province voisine, avec l’aide d’Ottawa.

Le gouvernement fédéral négociait depuis quelques semaines avec toutes les provinces pour améliorer la situation financière des employés qui se retrouvent aux premières lignes en ces temps de pandémie.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé à son point de presse de jeudi que la contribution fédérale s’élèvera à 3 milliards $. Les primes ou augmentations salariales seront décidées par les provinces, mais Ottawa fournira les trois quarts des sommes.

«On compte sur ces travailleurs maintenant plus que jamais — et on va être là pour eux», a assuré le premier ministre.

«Si vous risquez votre santé pour nous permettre de traverser cette crise et que vous êtes payés au salaire minimum, vous méritez de gagner plus», a-t-il dit à ces travailleurs.

Une stratégie nationale de dépistage?

Alors que les provinces entament chacune à leur rythme le déconfinement, le premier ministre ne croit pas qu’il faille mettre en place une stratégie nationale de dépistage de la COVID-19.

«Les provinces font face à des situations extrêmement différentes d’un bout de ce pays à l’autre. Alors, un programme fédéral qui s’applique partout ne serait pas la bonne solution», de l’avis de M. Trudeau.

Nombre de cas

Il y a eu plus d’un million de tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Les tests ont permis de déceler 64 815 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 4404 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 35 238 cas au Québec, dont 2631 décès; 19 121 cas en Ontario, dont 1477 décès; 5963 cas en Alberta, dont 112 décès; 2255 cas en Colombie-Britannique, dont 124 décès; 1007 cas en Nouvelle-Écosse, dont 44 décès; 512 cas en Saskatchewan, dont six décès; 284 cas au Manitoba, dont sept décès; 259 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 26 guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.