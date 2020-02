Déraillement d’un train du Canadien Pacifique en Saskatchewan

GUERNSEY, Sask. — Le Canadien Pacifique (CP) a indiqué qu’un de ses trains de marchandises a déraillé juste à l’est de Guernsey, en Saskatchewan.

Un courriel de la porte-parole Salem Woodrow précise que le train a déraillé vers 6 h 15, heure locale.

Elle ajoute que des intervenants d’urgence sont sur les lieux et que le CP procède à des évaluations initiales et devrait avoir plus d’informations plus tard.

La GRC à Humboldt, juste au nord du déraillement, indique que l’autoroute 16 a été fermée dans les deux sens et que la jonction avec l’autoroute 20 est également fermée indéfiniment.

Aucune blessure n’a été rapportée dans l’immédiat.

Environ 19 wagons d’un train du CP avaient déraillé dans la même zone en décembre, provoquant un important incendie et une fuite de 1,5 million de litres de pétrole.