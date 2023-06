Dernier jour pour réclamer un prix de loto de 70 millions $ en Ontario

Le temps presse pour le détenteur d’un billet de loterie gagnant de 70 millions $, la date limite pour réclamer l’énorme prix devant expirer plus tard dans la journée.

Le billet, qui a été tiré en juin 2022, serait le plus gros lot individuel non réclamé au pays si un gagnant ne se présentait pas, indique la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (SLJO).

Le porte-parole de la SLJO, Tony Bitonti, rapporte que 1100 personnes ont appelé la société en affirmant avoir perdu le billet gagnant depuis mai, lorsqu’il a été annoncé qu’aucun gagnant n’avait encore émergé.

La SLJO évalue actuellement environ 100 réclamations pour voir si l’une d’entre elles est légitime.

La SLJO a toutes les informations sur le billet gagnant, y compris quand et où il a été vendu, donc l’identification du gagnant légitime serait simple.

L’organisme espère que le gagnant se manifestera avant l’heure limite de 22 h 30.

«Il est toujours possible que nous trouvions une aiguille dans la botte de foin», affirme le porte-parole.

Si le vrai gagnant n’est pas identifié, le prix en argent sera reversé à la cagnotte du Lotto Max et affecté à de futurs promotions et tirages, explique M. Bitonti.

«Finalement, cet argent reviendra aux joueurs», ajoute-t-il.

Il explique que la vérification des réclamations individuelles peut prendre plusieurs jours et exhorte quiconque pense être le gagnant à appeler la SLJO.

«Tant que les gens ont fait une réclamation avant l’expiration, vous êtes toujours dans la file d’attente… pour essayer de réclamer ce prix», conclut-il.