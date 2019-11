Dernière ligne droite à Hydro-Québec pour rebrancher tous les clients d’ici mardi

MONTRÉAL — Quelque 1400 travailleurs d’Hydro-Québec sont toujours à pied d’oeuvre, lundi, dans une dernière ligne droite pour rebrancher tous les clients privés d’électricité après le passage de la violente tempête automnale de la semaine dernière.

«D’ici demain, il restera peut-être un ou deux cas d’exception, mais notre objectif est d’avoir rebranché tout le monde», a affirmé Éric Martel, le président-directeur général de la société d’État, en saluant la résilience des abonnés.

Plus de 60 000 clients étaient privés de courant en fin d’avant-midi lundi, mais de ce nombre, environ 5000 étaient touchés par une fuite de gaz à Montréal, et non par les répercussions des intempéries.

En conférence de presse, M. Martel a rappelé que les cas qu’il reste à régler sont les plus complexes et nécessitent plus de temps.

Plus 70 pour cent des pannes qu’il reste à résoudre ne vont permettre de rebrancher chacune qu’une vingtaine d’abonnés. Certains clients rebranchés pourraient également être volontairement privés de service de manière temporaire dans le cadre de manoeuvres visant à permettre aux monteurs de ligne de travailler en toute sûreté.

En avant-midi lundi, les régions les plus durement touchées par les pannes étaient le Centre-du-Québec (9168 clients), l’Estrie (11 577 clients), la Montérégie (6821 clients), Chaudière-Appalaches (9 289 clients), les Laurentides (6130 clients), Capitale-Nationale (4637) et la Mauricie (4248 clients). Il s’agit des régions où les vents forts ont causé le plus de dommages aux arbres.

Au plus fort de la crise, 990 000 foyers, commerces et entreprises étaient touchés par ces pannes. Le premier ministre François Legault a parlé de «la pire situation depuis la fameuse crise du verglas de 1998», lors d’une conférence de presse samedi. Il a invité les citoyens touchés à trouver refuge chez des proches ou dans des centres d’hébergement, en rappelant les consignes de sécurité d’usage.