Des 45 000 migrants entrés de façon irrégulière, moins de 900 ont été expulsés

OTTAWA — De nouvelles statistiques fédérales montrent que l’Agence des services frontaliers du Canada a renvoyé un peu moins de 900 demandeurs d’asile qui étaient entrés au Canada en exploitant une faille dans les lois sur les réfugiés.

Depuis le début de 2017, plus de 45 000 migrants sont entrés au Canada de façon irrégulière en empruntant un sentier forestier entre l’État de New York et le Québec — le chemin Roxham, près de Lacolle —, évitant ainsi les points de contrôle frontaliers officiels, où ils auraient été automatiquement refoulés aux États-Unis.

Or, jusqu’à présent, 866 d’entre eux ont été expulsés du Canada, après le rejet de leur demande d’asile.

Le ministère de l’Immigration attribue ce bilan si faible au fait que les mesures de renvoi ne peuvent être exécutées que lorsqu’un demandeur d’asile a épuisé tous ses recours pour tenter de rester au Canada.

Les migrants dont la demande est rejetée peuvent faire appel de la décision; ils peuvent aussi exiger une évaluation des risques avant renvoi, pour déterminer si le retour d’un migrant dans son pays d’origine pourrait le mettre en danger.

Selon l’Agence des services frontaliers, ces recours prennent du temps et limitent la possibilité d’expulser plus rapidement ces migrants entrés de façon irrégulière.