Des accusations de méfait contre la femme ayant aspergé un immeuble de peinture

OTTAWA — Deux personnes ont été accusées de méfait après qu’une femme eut lancé de la peinture contre l’immeuble abritant le bureau du premier ministre Justin Trudeau.

Elle s’était ensuite attachée à l’immeuble. L’homme qui l’avait accompagnée et l’avait filmée avait également été arrêté.

La police n’a pas confirmé l’identité des deux personnes accusées. Toutefois, un groupe de défense du changement climatique affirme que l’une d’entre elles est celle qui étaient montées en mars sur scène les seins nus lors du gala des prix Juno.

On2Ottawa a publié sur son compte Twitter des photos et une vidéo montrant la femme en train de jeter un seau de ce qui semble être de la peinture rose sur l’entrée, puis poser seins nus pour une photo à côté d’une pancarte disant «Exigeons des mesures climatiques maintenant».

Casey Hatherly, qui se fait appeler Ever, a attiré l’attention du pays le mois dernier lorsqu’elle est montée sur la scène de la cérémonie des prix Juno pendant que la chanteuse Avril Lavigne faisait une performance.

Elle était torse nu et les messages écrits sur le haut de son corps comprenaient «land back» et «save the Greenbelt», en référence à la décision prise par l’Ontario l’année dernière de rendre une zone protégée accessible à la construction de logements.