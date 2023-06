Des accusations portées contre le probable tueur de son fils, 17 ans plus tard

REGINA — Lorne Pavelick a attendu 6246 jours pour savoir qui pourrait être responsable du meurtre de son fils lors d’une fête à l’école secondaire.

M. Pavelick a lu ce chiffre mardi, après que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé une accusation de meurtre au deuxième degré 17 ans après la mort de Misha Pavelick.

Le père endeuillé a dit que l’attente avait été longue, mais il reste reconnaissant.

«Nous, en tant que famille, nous réalisons que ce n’est pas la fin, juste le début de la fin, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Et cela renouvelle notre espoir de justice pour notre cher Misha.»

Le sergent major Darryl Milo, responsable de l’unité des cas historiques de la GRC de la Saskatchewan, a déclaré que la GRC ne pouvait pas nommer l’accusé parce qu’il était mineur à l’époque. Il a maintenant 34 ans.

Les officiers enquêtent sur la mort de M. Pavelick depuis qu’il a été tué au cours d’une longue fin de semaine de mai en 2006.

Misha Pavelick, 19 ans, avait été poignardé pendant une bagarre survenue lors d’une fête de camping dans une école secondaire près de Regina Beach, au nord de la capitale provinciale.

«La question — qui a tué Misha Pavelick ? — a hanté de nombreuses personnes alors que la famille, les amis, le public et nos propres enquêteurs ont demandé justice», a raconté le sergent major Milo.

«Depuis, les enquêteurs se sont engagés à travailler avec diligence pour procéder à une arrestation dans cette affaire, porter des accusations et tenir quelqu’un responsable de la mort de Misha.»

M. Milo n’a pas pu parler des preuves qui ont conduit à l’accusation, notant qu’elles se trouvent maintenant devant les tribunaux.

Il a dit qu’il y avait environ 200 personnes à la fête et que les officiers ont mené 200 entretiens officiels.

L’enquête a impliqué plus de 100 agents de toute la province, a affirmé le sergent major Milo, ajoutant que la GRC de l’Alberta avait également aidé.

En 2021, la GRC de la Saskatchewan avait créé une baladodiffusion sur l’affaire dans le but de recevoir plus d’informations.

Cela avait conduit à 20 témoignages supplémentaires, car les personnes connaissant l’affaire sont devenues plus disposées à partager des informations après sa diffusion.

«Il y avait des jeunes là-bas, a relaté l’enquêteur à propos des personnes présentes à la fête. Il est possible que certains d’entre eux aient peut-être hésité à fournir des informations alors qu’ils avaient eux-mêmes 17 ou 18 ans. Et maintenant, 17 ans plus tard, peut-être (ils) ont plus de sentiment d’urgence ou d’envie de faire ce qu’ils pensent être juste.»

M. Milo a déclaré que l’accusé avait été arrêté samedi. Il a comparu devant le tribunal lundi et doit faire une deuxième comparution devant le tribunal le 17 juillet.

Il a dit que la coopération de la famille a été intégrale.

«Je ne peux pas commencer à imaginer à quel point ces 17 dernières années ont été difficiles alors que vous attendiez des réponses après la perte tragique de Misha», a-t-il déclaré.

Le policier a également remercié les policiers de ne pas avoir abandonné malgré le passage du temps.

«Le public va maintenant pouvoir suivre l’évolution de cette affaire et de ses détails tout au long de la procédure judiciaire», a conclu M. Milo.

Lorne Pavelick a remercié les enquêteurs.

«Ils n’ont jamais cessé de communiquer avec nous, de partager ce qu’ils pouvaient, a partagé le père. Ils sont si nombreux à offrir leur engagement, leur courage, leur humilité et parfois leur frustration — mais rarement.»