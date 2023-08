Des acteurs de «Breaking Bad» se mobilisent pour appeler à une reprise des négos

CULVER CITY, Calif. — Des membres de la distribution de la série «Breaking Bad» se sont réunis pour demander aux studios hollywoodiens de reprendre les négociations avec les acteurs en grève.

«Nous voulons que vous reveniez à la table des négociations avec nous», a lancé Bryan Cranston dans un appel à l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision devant les studios Sony Pictures mardi.

Bryan Cranston a été rejoint par Aaron Paul, Jesse Plemons et d’autres membres de l’univers de «Breaking Bad» dans un effort pour dynamiser les piquets de grève, plus d’un mois après que le syndicat représentant les acteurs, la SAG-AFTRA, ait rejoint les scénaristes hollywoodiens en grève.

Les deux guildes cherchent à résoudre les problèmes liés à la dominance des services de diffusion en continu, qui ont modifié tous les aspects de la production et de la rémunération dans l’industrie.

Lors de sa dernière saison, diffusée il y a plus de dix ans, «Breaking Bad» était l’une des émissions de télévision par câble les plus regardées et les mieux notées de tous les temps.

La série à succès de la chaîne AMC a acquis une popularité durable sur Netflix, mais ses artisans affirment que cela ne s’est pas reflété dans leur salaire.

«Pour être tout à fait honnête, je ne reçois pas un sou de Netflix pour ‘‘Breaking Bad’’ et je trouve cela insensé, a soutenu M. Paul. Je pense que beaucoup de ces diffuseurs en continu savent qu’ils s’en sont tirés en ne payant pas les gens à leur juste valeur et qu’il est temps qu’ils le fassent.»

M. Cranston a expliqué qu’ils avaient choisi Sony pour cette réunion, car c’est le studio qui est à l’origine de la série primée aux Emmy Awards, ainsi que de ses projets dérivés, la présuite d’AMC «Better Call Saul» et le film de Netflix «El Camino».

Plusieurs autres membres de distributions ont rejoint les piquets de grève, notamment les acteurs de «Parks and Recreation» et de la série culte «Jury Duty», établissant ainsi un lien entre les séries populaires et les objectifs de la grève des acteurs.

M. Cranston a également confirmé les récents commentaires de la présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, à l’Associated Press, selon lesquels ces deux grèves hollywoodiennes galvanisent un mouvement plus large dans tout le pays.

«Sans syndicat organisé, la direction continuera à se remplir les poches. Elle ne se dit pas et ne se dira jamais: ‘‘vous savez quoi? Je ne pense pas que ce soit juste pour ces gens. Je vais les payer davantage’’. Ce n’est tout simplement pas ce qu’ils font», a-t-il affirmé.

Des membres de la distribution de «Better Call Saul» étaient également présents sur les piquets de grève, notamment Rhea Seehorn et Patrick Fabian, ainsi que le co-créateur de la série, Peter Gould, qui est en grève avec le syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America, depuis le mois de mai.