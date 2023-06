Des activités de nettoyage des berges se déroulent cette fin de semaine au Québec

MONTRÉAL — Des centaines de personnes s’affaireront à nettoyer les berges du Saint-Laurent cette fin de semaine dans le cadre de la Semaine de l’océan Québec. Plusieurs activités sont proposées jusqu’au 8 juin pour sensibiliser les Québécois à la protection des océans.

Des bénévoles se rassembleront samedi au bassin KSF de Lasalle, à Montréal, pour nettoyer les berges. Dimanche, c’est sur la piste du littoral à Québec, et dans la région du Bas-Saint-Laurent, que des citoyens contribueront à la tâche.

L’an dernier, 1,1 tonne de déchets a été collectée lors de cet événement, et environ 235 bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer les berges, estime Anne-Marie Asselin, biologiste marine et présidente de l’Organisation bleue, l’organisme à but non lucratif qui met sur pied la Semaine de l’océan Québec.

«C’est fou comment, en trois jours et trois événements, on a réussi à avoir un impact ultra positif sur l’environnement», affirme-t-elle. Mme Asselin s’attend à ce que davantage de citoyens participent à l’activité cette année, puisque «c’est un mouvement qui grossit d’année en année», dit-elle.

La quatrième Semaine de l’océan se tient du 1er au 8 juin, de façon à se terminer lors de la Journée mondiale de l’océan. L’événement souhaite s’inscrire comme un festival émergeant qui «brise les silos», en entremêlant vulgarisation scientifique et culture.

«La vision initiale était vraiment de créer un nouveau festival, une espèce de programmation hybride, décomplexée. Pour amener le positivisme, l’inspiration, quoi de mieux que d’amener le milieu culturel, les arts», déclare Anne-Marie Asselin, qui est aussi la fondatrice de l’Organisation bleue.

Lors de la semaine, des conférences et des discussions de panels d’experts concernant les océans seront diffusées en direct sur Facebook et sur la plateforme Teams. Jeudi, un spectacle du groupe Qualité Motel sera offert gratuitement sur le site de la plage de l’Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal.

En fondant l’Organisation bleue, Anne-Marie Asselin souhaitait rejoindre un jeune auditoire: celui des 15 à 35 ans.

«Je pense que notre message qui est vraiment axé sur le positivisme, l’espoir, vient outiller la population un peu plus jeune qui souffre beaucoup d’écoanxiété. Ça devient une opportunité très concrète de se rassembler autour des grands enjeux environnementaux qui nous appartiennent», explique-t-elle.

Elle estime que les artistes sont également de «très bons porte-parole» pour la cause environnementale.

«C’est sûr que c’est un festival de culture scientifique, mais dans la culture scientifique, il y a la culture et la science, dit Mme Asselin. C’est super important pour nous de continuer d’offrir une programmation qui est toujours de plus en plus excitante, pour se permettre, oui d’apprendre, de se sensibiliser, d’avoir un impact environnemental, mais aussi de célébrer le fleuve et de se rassembler sur son littoral à travers toutes sortes d’événements qui nous reconnectent à notre Saint-Laurent.»

Le Québec: plus près de l’océan qu’on le pense

Pour certains Québécois, l’océan peut paraître bien loin de leur réalité. Mais il est plus près de la population qu’on le pense, soutient Anne-Marie Asselin.

«Le Canada a le plus long littoral au monde, on est entourés de trois océans. Mais, le Québec est vraiment traversé par le Saint-Laurent, qui est une porte d’entrée vers l’océan Atlantique», évoque-t-elle.

«On se rappelle en 2020, il y a eu la baleine à bosse dans le Vieux-Port de Montréal, qui prouve un peu le continuum finalement, et l’espèce d’étendue de l’écosystème qui nous connecte à l’univers marin qui n’est pas très loin de chez nous», poursuit-elle.

Anne-Marie Asselin a eu l’idée de la création de l’Organisation bleue après quelques années à séjourner à l’étranger, et à la suite d’«une incursion très intimiste à la COP21».

Elle a alors amorcé une étude de marché pour «mettre au monde une organisation qui représenterait l’environnement au Québec, mais avec une particularité, un accent, sur la protection du fleuve Saint-Laurent, de l’océan, et des cours d’eau», explique Mme Asselin.

L’organisme a maintenant quatre ans, tout comme la Semaine de l’océan Québec, qui faisait partie de ses premiers projets.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.