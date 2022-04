Des affrontements éclatent dans un lieu saint de Jérusalem: 59 Palestiniens blessés

JÉRUSALEM — Des affrontements ont éclaté vendredi matin entre la police israélienne et des Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa, un important lieu saint de Jérusalem. Des médecins ont déclaré qu’au moins 59 Palestiniens avaient été blessés.

La cause du déclenchement de la violence demeurait inconnue. L’administration du site a déclaré que la police israélienne est entrée de force avant l’aube, alors que des milliers de fidèles étaient rassemblés à la mosquée pour les prières matinales.

Des vidéos circulant en ligne montraient des Palestiniens lançant des pierres et des policiers tirant des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. D’autres montraient des fidèles se barricadant à l’intérieur de la mosquée elle-même au milieu de ce qui semblait être des nuages de gaz lacrymogène.

Le service d’urgence du Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir évacué 59 blessés vers des hôpitaux. L’administration de la mosquée a dit que l’un des gardes du site avait reçu une balle en caoutchouc dans l’œil.

Le ministère des Affaires étrangères israélien a démenti sur Twitter que les forces policières étaient entrées dans la mosquée, indiquant qu’il s’agit de «fausses nouvelles».

«La police a été forcée d’entrer sur le terrain pour disperser la foule et enlever les pierres et les rochers, afin d’empêcher de nouvelles violences», a écrit le ministère dans un gazouillis.

La mosquée est le troisième lieu saint de l’Islam. Elle est construite sur une colline qui est le site le plus sacré pour les Juifs, qui l’appellent mont du Temple et qui a été le point de départ de violences israélo-palestiniennes pendant des décennies.

Les tensions ont monté en flèche ces dernières semaines à la suite d’une série d’attentats palestiniens qui ont tué 14 personnes à l’intérieur d’Israël. Israël a mené une vague d’arrestations et d’opérations militaires en Cisjordanie occupée, déclenchant des affrontements au cours desquels plusieurs Palestiniens ont été tués.

Des dizaines de milliers de Palestiniens devaient se rassembler à Al-Aqsa pour la prière du vendredi, alors que les musulmans observent le mois sacré du ramadan.

Des semaines de manifestations et d’affrontements à Jérusalem pendant le ramadan l’année dernière ont finalement déclenché une guerre de 11 jours avec le groupe militant islamique Hamas, qui dirige la bande de Gaza.

Israël a levé les restrictions et pris d’autres mesures pour tenter de calmer les tensions avant le ramadan, qui coïncide cette année avec la fête de la Pâque juive et la semaine sainte chrétienne, amenant des milliers de pèlerins et visiteurs à Jérusalem.

Mais les attaques et les raids militaires ont provoqué une nouvelle vague de troubles.

Plus tôt cette semaine, le Hamas et d’autres groupes militants à Gaza avaient appelé les Palestiniens à camper à la mosquée Al-Aqsa pendant le week-end. Les Palestiniens craignent depuis longtemps qu’Israël envisage de reprendre le site ou de le diviser.

Les autorités israéliennes disent qu’elles sont déterminées à maintenir le statu quo, mais, ces dernières années, des juifs nationalistes et religieux ont visité le site en grand nombre avec des escortes policières.

Israël a annexé Jérusalem-Est, qui abrite Al-Aqsa et d’autres lieux saints majeurs, lors de la guerre de 1967 et dans une décision non reconnue internationalement. Les Palestiniens veulent que la partie orientale de la ville soit la capitale d’un futur État indépendant comprenant la Cisjordanie et Gaza, qu’Israël a également annexé pendant la guerre il y a près de 55 ans.