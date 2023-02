Des agents frontaliers saisissent plus de 1350 armes prohibées en C.-B.

CHILLIWACK, C.-B. — L’Agence des services frontaliers du Canada a déclaré avoir saisi plus de 1350 armes prohibées et armes à feu liées à des résidences à Chilliwack, en Colombie-Britannique.

Un communiqué de l’agence indique que des colis contenant de grandes quantités d’armes prohibées ont été importés de la Chine au moyen d’une fausse déclaration. Ces colis ont été interceptés à l’aéroport international de Vancouver le mois dernier.

À la fin janvier, des enquêteurs ont arrêté un résident de Chilliwack pour des infractions présumées à la Loi sur les douanes et au Code criminel et un certain nombre d’armes et de fusils prohibés ont été trouvés lors de l’arrestation.

L’agence affirme que d’autres armes prohibées ont également été trouvées dans une maison de Chilliwack le lendemain de l’arrestation.

Elle indique que la liste des armes comprenait 13 armes à impulsions, mieux connues sous le nom de Taser, 360 pistolets électriques, 171 matraques électriques et des centaines de coups-de-poing américains interdits.

L’agence dit qu’elle examine toutes les preuves et que des accusations sont en instance.