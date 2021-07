Des agents iraniens ont comploté pour enlever des gens au Canada et à New York

NEW YORK — Un officier du renseignement iranien et trois membres présumés d’un réseau de renseignement iranien ont été accusés à Manhattan d’avoir comploté pour attirer et enlever une résidente américaine et militante des droits humains de New York vers l’Iran, ont annoncé mardi les autorités.

Un acte d’accusation devant le tribunal fédéral de Manhattan allègue que le complot faisait partie d’un plan plus large visant à attirer en Iran trois personnes vivant au Canada et une cinquième vivant au Royaume-Uni. Des victimes ont également été ciblées aux Émirats arabes unis, ont indiqué les autorités.

L’identité des victimes présumées n’a pas été divulguée, mais Masih Alinejad, une militante et écrivaine vivant à Brooklyn, a confirmé que les autorités lui avaient dit qu’elle faisait partie des victimes ciblées et qu’elle était la résidente américaine dans l’acte d’accusation.

« Je savais que c’était la nature de la République islamique, vous savez, kidnapper des gens, arrêter des gens, torturer des gens, tuer des gens. Mais je ne pouvais pas croire que cela allait m’arriver aux États-Unis d’Amérique», a déclaré Masih Alinejad dans une entrevue à l’Associated Press.

La mission iranienne auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les médias d’État à Téhéran n’ont pas immédiatement reconnu le complot présumé, bien que l’Iran soit devenu plus agressif ces dernières années en saisissant des journalistes de l’opposition et des dissidents à l’étranger.

– Par The Associated Press