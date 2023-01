Des agriculteurs protestent en Espagne contre le seuil écologique du fleuve Tage

MADRID — Des agriculteurs ont manifesté mercredi à Madrid contre une ordonnance gouvernementale visant à assurer la protection écologique d’un fleuve, une décision qu’ils considèrent comme une menace pour les ressources en eau dont ils ont besoin pour irriguer leurs cultures.

Plusieurs milliers de manifestants venus en autocars de la région du sud-est touchée par le plan se sont rassemblés devant les bureaux du ministère espagnol de la transition écologique, exigeant la démission de la ministre Teresa Ribera.

«C’est une joie de vous voir tous ici, car cela signifie que l’agriculture du sud-est de l’Espagne est toujours vivante et le restera malgré les politiciens que nous venons visiter aujourd’hui, a déclaré à la foule Lucas Jiménez, président de l’Union centrale d’irrigation. Qu’ils laissent l’eau entre les mains de ceux qui comprennent l’eau.»

Les autorités ont estimé qu’environ 7000 personnes ont assisté à la manifestation.

Les agriculteurs s’opposent à une décision ministérielle visant à établir un nouveau niveau d’eau minimum pour le fleuve Tage, fondé sur le maintien de sa santé écologique. Ils craignent que cela signifie moins d’eau pour leurs champs.

Le différend survient après que le pays du sud de l’Europe a étouffé sous son année la plus chaude jamais enregistrée et une sécheresse prolongée qui a dévasté les cultures de l’un de ses principaux aliments de base, l’olive.

Le Tage est le plus long fleuve de la péninsule ibérique, parcourant 1007 kilomètres de l’est de l’Espagne jusqu’au Portugal où il se déverse dans l’océan Atlantique. Mais relativement près de sa source, il y a un canal artificiel qui redirige une partie de l’eau au sud vers la rivière Segura. Cette zone côtière du sud-est dépend de cette eau pour irriguer les fruits et légumes qu’elle exporte vers l’Europe et au-delà.

Jusqu’à présent, le Tage était le seul fleuve d’Espagne sans «seuil écologique» officiel utilisant des critères environnementaux pour établir le débit minimum dont il avait besoin pour assurer sa santé écologique, a fait valoir le ministère pour défendre sa décision. La mesure intervient après cinq ordonnances judiciaires demandant qu’un minimum écologique soit fixé pour le Tage.

Le Tage disposait jusqu’à présent d’un minimum de six litres cubes par seconde, selon un seuil établi sans tenir compte des facteurs écologiques. Cela est passé à sept litres cubes cette année et passera progressivement à 8,6 litres cubes par seconde en 2027.

Pour aider à compenser toute réduction future de l’eau qui transite par le canal vers la rivière Segura, le ministère investit pour moderniser les usines de dessalement et les équiper de panneaux solaires, dans le but de réduire le coût de l’eau qu’elles produisent.

Le ministère fait également valoir que le Tage a diminué de 12% depuis 1980 et que seul un contrôle plus strict empêchera des épisodes d’assèchement complet, comme cela s’est produit en 2017.

La ministre Ribera a demandé mardi que cela ne devienne pas une «guerre de l’eau», insistant sur le fait que l’Espagne doit s’adapter au changement climatique.

«Nous devons nous préparer à deux types d’excès, des années avec de longs cycles de sécheresse extrême et des périodes d’inondations très intenses», a-t-elle déclaré.