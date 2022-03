Des amendes à six autres passagers du vol Sunwing de Montréal à Cancún

MONTRÉAL — Six autres personnes à bord du vol Sunwing à destination du Mexique l’année dernière sur lequel des passagers ont été filmés en train de faire la fête se sont vu infliger de lourdes amendes.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a déclaré dans un message sur Twitter qu’elles avaient reçu des amendes pouvant atteindre 5000 $ en raison de leurs agissements sur le vol du 30 décembre entre Montréal et Cancún.

Il indique que cinq des cas impliquent le non-respect des règles de vaccination et un autre l’absence du port du masque.

Transports Canada a infligé une douzaine de sanctions au total jusqu’à présent et dit que d’autres sont attendues.

Des vidéos du vol nolisé partagées sur les réseaux sociaux montraient des passagers sans masque et à proximité chantant et dansant dans l’allée et sur des sièges tandis que des bouteilles d’alcool changent de mains, et que certains vapotent ou prennent des égoportraits.

Le ministère des Transports a lancé une enquête le 4 janvier pour déterminer si les voyageurs ont enfreint les lois ou réglementations relatives à la sûreté et à la sécurité de l’aviation.