Des archéologues auraient trouvé la plus vieille pierre runique du monde

COPENHAGUE — Des archéologues ont annoncé mardi avoir trouvé en Norvège une pierre runique qui pourrait être la plus vieille du monde.

Les inscriptions gravées dessus pourraient dater d’il y a 2000 ans et remonter aux premiers temps de l’énigmatique écriture runique.

Les symboles gravés dans le carré de grès brunâtre sont possiblement le plus vieil exemple de mots écrits en Scandinavie, selon le Musée d’histoire culturelle d’Oslo. Il a précisé qu’il s’agit de «certaines des plus vieilles inscriptions runiques jamais trouvées» et «de la plus vieille pierre runique datable du monde».

«Cette découverte nous fournira beaucoup de savoir au sujet de l’utilisation de runes au début de l’Âge de Fer. Il pourrait s’agir d’une des premières tentatives pour utiliser des runes en Norvège et en Scandinavie sur de la pierre», a expliqué à l’Associated Press la professeure Kristel Zilmer de l’Université d’Oslo.

Des runes plus anciennes ont déjà été trouvées sur d’autres objets, mais jamais sur des pierres. Les plus anciennes runes ont été découvertes sur un peigne en os trouvé au Danemark. Mme Zilmer a dit que les runes avaient été gravées avec la pointe d’un couteau ou d’une aiguille.

La pierre runique a été trouvée à l’automne de 2021 lors de l’excavation d’une tombe près de Tyrifjord, à l’ouest d’Oslo, dans une région connue pour ses découvertes archéologiques spectaculaires. Des objets trouvés sur place permettent de déduire que les runes ont été gravées entre les ans 1 et 250 de notre ère.

La pierre runique mesure 31 centimètres sur 32 centimètres. Elle comporte plusieurs inscriptions, dont certaines qui sont incompréhensibles. Huit runes sur le devant se traduisent par «idiberug» ― ce qui pourrait être le nom de quelqu’un ou d’une famille.

La pierre runique sera exhibée publiquement pendant un mois, à compter du 21 janvier, au Musée d’histoire culturelle, qui possède la plus vaste collection d’artéfacts historiques de Norvège.