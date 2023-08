Des artefacts portés disparus sont retrouvés au Musée canadien de l’histoire

OTTAWA — Le Musée canadien de l’histoire affirme que cinq objets «d’une grande importance historique» qui avaient été portés manquants lors d’une récente enquête du vérificateur général ont par la suite été retrouvés.

Cette société d’État est responsable à la fois du Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, et du Musée canadien de la guerre, à Ottawa.

Dans un rapport publié jeudi, le Bureau du vérificateur général du Canada indiquait que la société d’État était incapable de gérer adéquatement son inventaire de quatre millions d’objets de ses collections.

Le rapport d’audit indiquait aussi que 800 articles avaient été identifiés par des vérifications d’inventaire comme «manquants» entre 2012 et 2022 dans les deux musées de la société d’État, dont cinq «revêtaient une grande importance historique».

Dans un communiqué publié vendredi, le musée affirme que depuis l’enquête du vérificateur général, ces cinq objets ont été retrouvés dans ses salles d’entreposage. Il s’agit de trois masques, d’une paire de mocassins et d’un appui-dos.

La collection du Musée canadien de l’histoire comprend des documents, des artefacts, des œuvres d’art et d’autres spécimens liés à l’histoire et à la culture autochtones et canadiennes.

Le Musée canadien de la guerre, à Ottawa, expose et conserve des collections de véhicules militaires, d’artillerie, d’uniformes, de médailles, de souvenirs personnels et d’œuvres d’art.

«Les Musées prennent très au sérieux la préservation, la conservation et l’entretien des collections qui leur sont confiées et veillent à ce que les meilleures pratiques soient suivies», a assuré vendredi le Musée canadien de l’histoire dans un communiqué.

«Cela dit, il y a toujours place à l’amélioration, et nous sommes impatients de mettre en œuvre les recommandations et de faire progresser les meilleures pratiques à mesure que nous progressons.»

La société du musée affirme que la plupart des objets manquants restants proviennent des collections d’histoire vivante, de vêtements et d’insignes du Musée de la guerre, et elle est convaincue qu’ils se trouvent également quelque part dans les salles d’entreposage.

Le musée a affecté des spécialistes pour aider à passer au peigne fin ces salles à la recherche des objets manquants. Le musée prévoit d’inventorier la collection au cours de cet exercice financier et s’attend à ce que les articles apparaissent à ce moment-là.

De nombreux objets des expositions d’histoire vivante sont des accessoires destinés à être utilisés par le public.

Le personnel du musée pense que les objets manquants des collections de vêtements et d’insignes peuvent être le résultat de problèmes de catalogage, où les objets ont été enregistrés plusieurs fois.

Les sociétés d’État fédérales sont assujetties à des audits une fois tous les 10 ans. L’enquête du vérificateur général visait à déterminer si les actifs étaient protégés et contrôlés, et a révélé que les pratiques du musée pouvaient mettre en danger l’ensemble des collections.

Malgré les conclusions importantes et préoccupantes, le rapport a conclu que la société était toujours capable de remplir son mandat, et les musées ont accepté les 11 recommandations du vérificateur.