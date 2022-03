Des artistes et des organismes canadiens à l’œuvre pour soutenir l’Ukraine

Des artistes et des organismes artistiques de partout au Canada s’efforcent de présenter des prestations en soutien à l’Ukraine tout en prenant publiquement position contre la Russie et son invasion dévastatrice du pays lancée la semaine dernière.

Valeriy Kostyuk, un producteur d’origine ukrainienne de l’espace d’art Lighthouse Immersive de Toronto, affirme que des efforts sont en cours dans deux pays pour ouvrir une exposition immersive nord-américaine mettant en vedette le travail de Taras Shevchenko, artiste, poète et penseur politique ukrainien.

M. Kostyuk dit que le plan initial était de préparer l’exposition composée de sons et de projections pour septembre, mais lorsque l’armée russe a commencé son offensive la semaine dernière, le travail de l’artiste Shevchenko au XIXe siècle promouvant une Ukraine indépendante et souveraine est devenu pertinent plus que jamais.

Valeriy Kostyuk a mentionné samedi en entrevue qu’il travaillait avec une équipe du Musée national de Taras Shevchenk à Kyiv – principalement la nuit, quand Internet est plus rapide – pour préparer le visionnement des projections du 15 mars à Toronto, Chicago, Denver, Los Angeles et Boston.

Pendant ce temps, le directeur musical de l’Orchestre symphonique de Winnipeg, d’origine russe, Daniel Raiskine, a publié la semaine dernière une critique cinglante des actions de son pays sur les réseaux sociaux.

M. Raiskine a écrit mercredi sur Facebook qu’il suspendait tous les projets actuels et à venir en Russie jusqu’à ce que le pays mette fin à son assaut «barbare» et «fratricide» contre l’Ukraine et que justice soit rendue.