Des assaillants tuent au moins 100 civils au Burkina Faso, selon les autorités

NIAMEY, Niger — Des assaillants auraient tué au moins 100 personnes dans un village du nord du Burkina Faso, a annoncé le gouvernement, samedi. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière à survenir dans ce pays depuis plusieurs années.

L’attaque a été perpétrée vendredi soir à Solhan, dans la province du Yagha, dans la région du Sahel, a indiqué un porte-parole gouvernemental Ousseni Tamboura. Cette agression a été attribuée à des djihadistes. Le marché local et plusieurs maisons ont été incendiés dans ce secteur situé près de la frontière du Niger.

Le président du pays, Roch Marc Christian Kaboré, a qualifié l’attaque de «barbare».

Aucun groupe n’a revendiqué cette attaque.

Malgré la présence de plus de 5000 militaires français dans le Sahel, la violence perpétrée par des djihadistes s’est accentuée. Au cours d’une semaine, en avril, plus de 50 personnes ont été tuées au Burkina Faso, dont deux journalistes espagnols et un écologiste irlandais. Le pays recense plus d’un million de réfugiés.

Le gouvernement a décrété un deuil de trois jours.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est dit outré par cette tuerie. Il a offert l’appui entier de l’organisation aux autorités burkinabées afin d’éradiquer cette menace à la paix et à la stabilité du pays, selon le porte-parole Stephane Dujarric.

«Il condamne fermement cette attaque haineuse et souligne le besoin urgent de doubler les efforts de chaque État membre pour combattre l’extrémisme et son insupportable coût humain», a-t-il déclaré dans un communiqué.