Des associations veulent récolter 3 M$ pour aider à se remettre du séisme en Haïti

MONTRÉAL — Un regroupement d’associations haïtiennes et québécoises souhaite récolter trois millions de dollars d’ici le début de 2022 afin d’apporter une aide à Haïti à la suite du séisme du 14 août dernier.

Le Groupe interrégional de soutien en réponse aux organisations municipales d’Haïti (GISROMH) a lancé une campagne de financement en octobre et elle se poursuivra jusqu’au 3 janvier. Différents événements se tiendront au cours des prochaines semaines.

«Les trois millions de dollars, ça l’air d’une grosse somme, mais les besoins étant immenses, ça représente une goutte d’eau dans l’océan. Mais nous comptons faire boule de neige avec cette initiative qui peut être imitée par d’autres personnes, d’autres organismes», a affirmé le président du GISROMH, Jean-Félix Duval, en conférence de presse mercredi.

La campagne compte déjà sur des promesses de dons de plusieurs grandes entreprises s’élevant autour de 2 M$, a précisé M. Duval, à La Presse Canadienne.

Les fonds recueillis serviront à soutenir des projets déjà en place dans les trois départements touchés par le tremblement de terre dans le sud du pays, ayant fait de nombreuses victimes.

L’argent ira directement aux associations sur le terrain et financera des initiatives en matière d’éducation, de santé et d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement, a indiqué M. Duval.

La campagne de collecte de fonds peut compter sur l’appui de l’ancien joueur et capitaine de l’Impact de Montréal, Patrice Bernier, qui agit à titre de porte-parole.