Des assouplissements après la fin de la première vague cet été, selon Trudeau

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau croit que de nombreux «assouplissements» sont à prévoir une fois qu’on aura passé la première vague de la COVID-19.

Selon les prévisions du fédéral dévoilées jeudi, cette première vague pourrait prendre fin d’ici cet été si l’épidémie est maîtrisée.

Divers secteurs de l’économie pourraient donc reprendre leurs activités dans les prochains mois, mais il n’y aura pas de retour complet à la normale jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé contre le virus.

M. Trudeau avertit que la première vague devrait être «la plus grave» et c’est seulement après qu’on pourra assouplir certaines règles.

«Plus de gens pourront peut-être aller au travail, les écoles vont peut-être recommencer à reprendre (leurs activités), l’activité économique pourrait reprendre, mais ça va être fait de façon à maximiser nos précautions et à minimiser nos risques d’autres propagations», a-t-il dit, en pesant ses mots.

D’ici là, le Canada devrait avoir développé de meilleurs protocoles sur le dépistage et devrait avoir les capacités technologiques de mieux suivre les contacts des personnes infectées, a-t-il ajouté.

Mais M. Trudeau avertit qu’on aura à vivre avec «certaines mesures» même pendant l’automne.

Loi sur les mesures d’urgence

M. Trudeau dit qu’il espère ne jamais avoir à invoquer la Loi sur les mesures d’urgence dans la crise de la COVID-19.

Ce sujet était à l’ordre du jour lors de sa discussion avec les premiers ministres des provinces et des territoires, jeudi soir.

Vendredi, M. Trudeau a souligné que cette loi n’était pas nécessaire pour le moment, mais qu’elle pourrait le devenir pour faciliter la distribution de matériel médical entre autres.

Parlement rappelé samedi

La Chambre des communes et le Sénat ont été rappelés exceptionnellement samedi pour adopter le programme de subventions salariales de 75% pour les entreprises.

Certaines entreprises ont déjà commencé à réembaucher leur personnel dans l’attente de ces subventions.

En attendent le feu vert du Parlement, M. Trudeau a fait valoir que certaines entreprises peuvent déjà appliquer auprès de leurs institutions financières pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes.

Ce programme permettra d’offrir des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif qui ont vu leurs revenus diminuer en raison de la pandémie de la COVID-19.

Après la séance au Parlement, M. Trudeau prendra congé dimanche et lundi pour passer du temps avec sa famille.

Nombre de cas

Il y a 21 243 cas confirmés et probables décelés par les tests administrés au Canada. La COVID-19 a provoqué jusqu’à maintenant la mort de 528 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans disponibles: 10 912 cas au Québec, dont 216 décès; 6237 cas en Ontario, dont 222 décès; 1451 cas en Alberta, dont 32 décès; 1370 cas en Colombie-Britannique, dont 50 décès; 373 cas en Nouvelle-Écosse, dont deux décès; 278 cas en Saskatchewan, dont trois décès; 236 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 224 cas au Manitoba, dont trois décès; 111 cas au Nouveau-Brunswick; 25 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; huit cas au Yukon; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.