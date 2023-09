Des ateliers aux quatre coins du Québec visent à pousser les jeunes à écrire

MONTRÉAL — Faire rayonner l’importance de la langue française partout au Québec, telle est la mission des ateliers «Lettres attachées», qui ont donné le coup d’envoi à leur deuxième saison samedi après-midi en compagnie du bédéiste Michel Rabagliati.

À travers huit ateliers qui se dérouleront d’ici le printemps prochain, des participants rassemblés dans plus d’une centaine de bibliothèques publiques des quatre coins de la province suivront les conseils d’un artiste invité qui les guidera dans un processus créatif unique.

Le projet ratisse large: on y parlera d’écriture pour la bande dessinée, le roman, la poésie, le théâtre, la chanson, l’humour, la nouvelle, et plus encore.

«C’est ça l’objectif. Les mots ne sont pas utilisés seulement dans la littérature pure, dans la façon d’écrire des romans, ils sont utilisés dans toutes les formes de création», rappelle l’ambassadeur et animateur des ateliers «Lettres attachées», Nicolas Ouellet, en entrevue avec La Presse Canadienne.

«Donc on va avoir Louis-Jean Cormier qui va nous parler de chanson, Sara Hébert qui, oui, utilise les mots, mais à travers le collage, Michel Rabagliati, qui fait de la bande dessinée. On essaie d’aller chercher des créateurs de sphères différentes pour intéresser les gens à différentes façons de réfléchir à la création avec la langue française.»

Et si la première édition du projet, l’an dernier, visait spécifiquement les jeunes de 10 à 14 ans, son mandat a été élargi pour cette deuxième saison.

«Maintenant, le public cible, c’est un public adulte, donc de tous âges. Puis on veut vraiment aller chercher ce public un peu partout», souligne M. Ouellet, qui animera ainsi des discussions dans des bibliothèques de Québec, Rouyn-Noranda, Alma, Papineauville, Saint-Valère, Laval, Saint-Antonin et Saint-Étienne-des-Grès.

Chaque fois, le public est invité à aller sur place pour participer à l’activité, ou encore à se rendre dans l’une des bibliothèques publiques qui en feront la retransmission en direct.

En plus de ceux pilotés par Michel Rabagliati, Sara Hébert et Louis-Jean Cormier, les autres ateliers mettront en vedette Jocelyne Saucier, Marie-Andrée Gill, Jean-Marc Dalpé, Catherine Éthier et Stanley Péan.

«Lettres attachées» est un projet de la Fédération québécoise des municipalités et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.