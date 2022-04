Des augmentations de salaire partielles dans deux universités, déplore le syndicat

MONTRÉAL — Plus de 2300 employés de soutien de deux universités affirment ne pas avoir reçu la totalité des augmentations de salaire qui avaient été convenues dans leur convention collective.

Ce sont deux syndicats d’employés de soutien à l’Université du Québec à Rimouski et de l’Université du Québec à Montréal qui sont touchés.

Le Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, qui les représente, affirme que lorsque la convention collective avait été renouvelée, elle contenait une clause remorque avec la politique salariale du gouvernement du Québec. Ainsi, si les employés de l’État obtenaient des augmentations supérieures aux leurs, ils en bénéficieraient à leur tour.

Et des augmentations supérieures ont bel et bien été convenues avec Québec pour les employés de l’État. Le SCFP soutient qu’il manque maintenant à ses membres dans les deux universités une augmentation de 0,75 % pour l’année 2020, une de 0,5 % en 2021 et autant en 2022.

Jointes par courriels, les deux universités n’ont pas encore fait connaître leurs commentaires.