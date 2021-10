Des aurores boréales observables dans une grande partie du Canada ce week-end

MONTRÉAL — Des aurores boréales pourraient être observées samedi et dimanche dans certaines parties du pays où elles sont rarement vues.

L’observatoire AuroraMAX, situé à Yellowknife, et qui est financé par le gouvernement fédéral, a indiqué sur les réseaux sociaux que des aurores boréales pourraient être visibles dans une grande partie du pays ce week-end.

Les seules régions du pays non incluses dans une «alerte» publiée par l’observatoire sont les points les plus au sud de l’Ontario, le sud-ouest de l’île de Vancouver et les parties sud-est des provinces de l’Atlantique, y compris toute la Nouvelle-Écosse.

Mais l’observatoire, géré grâce à un partenariat entre l’Université de Calgary, la ville de Yellowknife, l’Agence spatiale canadienne et une organisation d’astronomie locale, soutient qu’il est tout de même possible que des aurores boréales soient visibles dans ces régions du pays.

Le Space Weather Prediction Center de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a déclaré que les aurores boréales pourraient être visibles plus au sud que d’habitude en raison de la tempête solaire qui devrait frapper la Terre samedi.

Le centre indique dans un communiqué que la tempête est le résultat d’une éruption solaire et de l’éjection de plasma et de champ magnétique du soleil, un phénomène appelé éjection de masse coronale.

