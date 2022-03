Des autocars roulent vers Marioupol pour une nouvelle tentative d’évacuation

KYIV, Ukraine — Un convoi d’autocars s’est dirigé vers Marioupol jeudi dans le cadre d’une nouvelle tentative d’évacuation des habitants de la ville portuaire assiégée, au moment où la Russie poursuivait ses attaques dans plusieurs régions de l’Ukraine avant une nouvelle série de pourparlers visant à mettre fin aux combats.

Après que l’armée russe ait accepté un cessez-le-feu limité dans la région, la Croix-Rouge a annoncé que ses équipes se rendaient à Marioupol avec des secours et des fournitures médicales et espéraient aider à évacuer les civils de la ville assiégée vendredi. Les précédentes tentatives d’établissement d’un couloir humanitaire similaire ont échoué.

Pendant ce temps, les forces russes ont bombardé les faubourgs de la capitale dont l’Ukraine a récemment repris le contrôle, a indiqué un responsable régional. De nouvelles attaques dans la zone où Moscou avait promis de calmer le jeu ont sapé encore davantage les espoirs d’une fin à la guerre à la veille d’un nouveau cycle de pourparlers. Un jour plus tôt, des responsables ukrainiens avaient signalé des bombardements russes en périphérie de Kyiv et autour d’une autre ville où Moscou avait aussi juré de cesser ses attaques.

Le ministère russe de la Défense a également signalé de nouvelles frappes contre des dépôts de carburant ukrainiens mercredi soir, et des responsables ukrainiens ont déclaré qu’il y avait eu des barrages d’artillerie dans et autour de la ville de Kharkiv, dans le nord-est, au cours de la dernière journée.

Malgré les combats qui font rage dans ces régions, l’armée russe a annoncé qu’elle s’était engagée à un cessez-le-feu le long de la route reliant Marioupol à la ville ukrainienne de Zaporijjia à partir de jeudi matin.

La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a déclaré que 45 autocars seraient envoyés pour récupérer les civils qui ont subi certaines des pires privations de la guerre. On rapporte de graves pénuries de nourriture, d’eau et de fournitures médicales après des semaines de blocus et de bombardements de la ville. Les civils qui ont réussi à partir l’ont généralement fait en utilisant des voitures privées, mais le nombre de véhicules en état de prendre la route toujours dans la ville a également diminué et les stocks de carburant sont faibles.

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui aide à organiser l’évacuation, a indiqué que ses équipes étaient déjà parties pour Marioupol.

«Il est extrêmement important que cette opération ait lieu, a déclaré la Croix-Rouge dans un communiqué. La vie de dizaines de milliers de personnes à Marioupol en dépend.»

Alors que la nouvelle tentative d’évacuation a été annoncée, des preuves ont émergé qu’un entrepôt de la Croix-Rouge dans la ville avait été frappé au début du mois, au milieu d’un intense bombardement russe de la zone.

Sur les images satellitaires de Planet Labs PBC, des trous peuvent être vus dans le toit de l’entrepôt, ainsi qu’une croix rouge peinte sur fond blanc. L’organisation humanitaire a déclaré qu’aucun membre du personnel n’était sur le site depuis le 15 mars.

Négociations

Les pourparlers entre l’Ukraine et la Russie devraient reprendre vendredi par vidéo, selon le chef de la délégation ukrainienne, David Arakhamia, six semaines après le début d’une guerre sanglante qui a fait des milliers de morts et chassé quatre millions d’Ukrainiens de leur pays.

Mais il semblait peu probable que les deux parties résolvent le conflit rapidement, en particulier après la volte-face de l’armée russe et ses attaques les plus récentes.

La Russie avait promis lors des pourparlers à Istanbul cette semaine qu’elle désamorcerait les opérations près de Kyiv et de Tchernihiv pour «accroître la confiance mutuelle et créer les conditions de nouvelles négociations». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l’Occident étaient sceptiques. Peu après, des responsables ukrainiens ont rapporté que les bombardements russes frappaient des maisons, des magasins, des bibliothèques et d’autres sites civils dans ou à proximité de ces zones.

Le ministère britannique de la Défense a également confirmé «d’importants bombardements et frappes de missiles russes» autour de Tchernihiv.

Jeudi, le gouverneur de la région, Viacheslav Chaus, a précisé que les troupes russes étaient en mouvement, mais ne se retireraient peut-être pas.

Pendant ce temps, les États-Unis ont annoncé que la Russie avait commencé à repositionner moins de 20 % des troupes qui avaient été déployées autour de Kyiv. Le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré mercredi que ces troupes et celles de certaines autres zones avaient commencé à se déplacer principalement vers le nord, et que certaines étaient allées en Biélorussie. M. Kirby a déclaré qu’il semblait que la Russie prévoyait de les réapprovisionner et de les renvoyer en Ukraine, mais on ne sait pas où.

Les combats se sont poursuivis dans la banlieue de Kyiv. Le gouverneur régional Oleksandr Palviuk a révélé sur les réseaux sociaux que les forces russes avaient bombardé Irpin et Makariv, et qu’il y avait eu des batailles autour de Hostomel – toutes à l’ouest ou au nord-ouest de la capitale. M. Pavliuk a déclaré qu’il y avait des contre-attaques ukrainiennes et des retraits russes autour de la banlieue de Brovary à l’est.

Le ministère britannique de la Défense a indiqué jeudi que «les forces russes continuent de tenir des positions à l’est et à l’ouest de Kyiv malgré le retrait d’un nombre limité d’unités. De violents combats auront probablement lieu dans la banlieue de la ville dans les prochains jours.»

Sabotage et insubordination

Alors que les responsables occidentaux recherchent des indices sur ce que pourrait être la prochaine action de la Russie, un haut responsable du renseignement britannique a rapporté jeudi que des soldats russes démoralisés en Ukraine refusaient d’exécuter les ordres, sabotaient leur propre équipement et avaient accidentellement abattu leur propre avion.

Dans un discours prononcé dans la capitale australienne de Canberra, Jeremy Fleming a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait apparemment «massivement mal évalué» l’invasion. Bien que les conseillers de M. Poutine aient semblé avoir trop peur de dire la vérité, «l’étendue de ces erreurs de jugement doit être parfaitement claire pour le régime», a déclaré M. Fleming, qui dirige l’agence d’espionnage électronique GCHQ.

Les responsables du renseignement américain ont donné des évaluations similaires selon lesquelles M. Poutine est mal informé par des conseillers trop effrayés pour lui fournir des évaluations honnêtes.

Avec les troupes russes embourbées dans de nombreux endroits et contrecarrées dans leurs tentatives de prendre rapidement la capitale, M. Zelensky a prévenu que la défense de son pays était maintenant à un tournant – alors qu’il continuait à implorer ses partenaires internationaux de fournir plus d’équipement.

«La liberté ne devrait pas être moins bien armée que la tyrannie», a-t-il déclaré mercredi dans son discours vidéo nocturne à la nation.

Il a poursuivi son appel jeudi, demandant aux législateurs australiens des véhicules blindés et appelant à l’interdiction des navires russes dans les ports internationaux. Le premier ministre Scott Morrison lui avait dit plus tôt que l’Australie fournirait une assistance militaire supplémentaire, notamment des leurres tactiques, des systèmes aériens et terrestres sans pilote, des rations et des fournitures médicales.

M. Zelensky a ensuite appelé les législateurs néerlandais à se préparer à cesser d’importer de l’énergie russe, à arrêter le commerce avec la Russie et à fournir plus d’armes.

Il a déclaré que la poursuite des négociations avec la Russie n’était que «des mots sans détails». Il a ajouté que l’Ukraine se préparait à de nouvelles frappes concentrées sur le Donbass, le cœur industriel à prédominance russophone où les séparatistes soutenus par Moscou combattent les forces ukrainiennes depuis 2014.

Les hauts responsables militaires russes affirment que leur objectif principal est désormais la «libération» du Donbass, bien que certains analystes aient suggéré que l’annonce de l’accent mis sur la région pourrait simplement être un effort pour donner une tournure positive à la réalité depuis que les forces terrestres de Moscou sont embourbées et ont subi de lourdes pertes.