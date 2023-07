Des avertissements de chaleur extrême sont toujours en vigueur au Canada

TORONTO — Plusieurs régions du Canada continuent de suffoquer sous une chaleur intense et sont visées par des avertissements météorologiques.

Les régions du sud du Québec et de l’Ontario entrent dans le troisième jour d’un épisode de chaleur de plusieurs jours qui, selon Environnement Canada, pourrait voir les températures atteindre des sommets proches de 40 degrés Celsius lorsque l’humidité est prise en compte.

L’agence météorologique indique que les températures devraient diminuer de plusieurs degrés dans ces régions vendredi, tandis que le nord de l’Ontario connaîtra un soulagement à partir d’aujourd’hui.

Un avertissement de chaleur est également en vigueur en Colombie-Britannique, du nord au centre de la côte et dans la région du canyon du Fraser, à l’est de Vancouver, où des températures maximales diurnes entre 30 et 35 degrés Celsius sont attendues jusqu’à dimanche.

Un avertissement similaire est en place pour les régions de Fort Liard et de Fort Providence dans les Territoires du Nord-Ouest, où les températures devraient atteindre les 30 degrés d’ici vendredi ou samedi et la semaine prochaine.

Sur la côte est, Environnement Canada indique qu’une période de températures tout aussi chaudes devrait commencer jeudi et se prolonger jusqu’à la fin de semaine au Nouveau-Brunswick, ainsi que dans la région de Churchill Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador.

L’agence météorologique met en garde contre les risques élevés de maladies liées à la chaleur et la détérioration de la qualité de l’air. Elle exhorte les gens à boire de l’eau avant d’avoir soif, à surveiller les personnes âgées et à être attentif aux effets des maladies causées par la chaleur tels que l’évanouissement, l’enflure, l’épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur.

Les chercheurs ont noté à plusieurs reprises que les personnes sans abri, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes de couleur et les ménages à faible revenu ayant peu accès à la climatisation et aux parcs extérieurs sont les plus touchés par les vagues de chaleur.