Des avocats à la commission Rouleau se plaignent des lenteurs d’Ottawa

OTTAWA — Plusieurs avocats qui participent aux audiences de la commission Rouleau estiment qu’Ottawa met trop de temps à déposer des documents et ils s’inquiètent d’un manque de transparence du gouvernement fédéral.

Des milliers de pages de documents ont été déposées en preuve à la Commission sur l’état d’urgence, qui doit déterminer si le gouvernement était justifié d’invoquer en février la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre un terme aux blocages des manifestants du «convoi de la liberté» à Ottawa et à des passages frontaliers.

Paul Champ, l’avocat qui représente les résidents et les entreprises d’Ottawa touchés par les manifestations, soutient que les documents du gouvernement fédéral arrivent trop tard dans le processus d’audiences publiques de la commission.

Me Champ souligne ainsi que lui et d’autres avocats n’ont reçu qu’après minuit, dans la nuit de mardi, quelque 200 pages de documents, dont beaucoup concernaient le témoignage, quelques heures plus tard, du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

Des centaines de nouveaux documents devraient être soumis cette semaine, alors que d’autres ministres doivent témoigner, avant le premier ministre Justin Trudeau, qui est attendu vendredi.

Les documents déjà déposés en preuve à la commission comprennent notamment des textos échangés entre les ministres et des membres de leur personnel politique, des courriels, des communications internes de la police et des rapports de renseignement.