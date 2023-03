Des baisses d’impôt «irresponsables», dit la Coalition pour un Québec sans pauvreté

MONTRÉAL — Une coalition qui défend les plus démunis s’indigne contre les baisses d’impôt annoncées, qu’elle trouve carrément «irresponsables», alors que les services publics «craquent de partout».

Dans son mémoire déposé en prévision du budget du ministre des Finances Eric Girard, la Coalition pour un Québec sans pauvreté lui demande plutôt de réinvestir dans les services publics et de resserrer les mailles du filet social.

La coalition fait aussi valoir que les baisses d’impôt ne vont pas profiter à ceux qui en ont le plus besoin, mais aux revenus plus élevés.

En plus d’un réinvestissement dans les réseaux de la santé, de l’éducation et des services de garde, la coalition demande de solidifier le filet de sécurité que constituent l’aide sociale, l’aide aux études, les rentes et autres programmes de soutien pour les démunis.

En entrevue, Serge Petitclerc, porte-parole de la coalition, plaide aussi pour un rehaussement du crédit d’impôt pour solidarité, qui vient déjà en aide aux contribuables à revenus modestes.