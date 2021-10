Des bars et restaurants à pleine capacité dès novembre

QUÉBEC — Les bars et restaurants pourront fonctionner au maximum de leur capacité au Québec dès le 1er novembre, selon une annonce prévue ce jeudi par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Pour le moment, les bars ne peuvent accueillir des clients qu’à 50 % de leur capacité maximale. La distanciation entre les tables des restaurants, pour sa part, passera de deux mètres à un mètre. Si la distance est inférieure, des mesures barrières devront être appliquées.

Les heures d’ouverture habituelles pourront aussi s’appliquer. Les établissements qui servent de l’alcool pourront ainsi le faire jusqu’à 3 heures du matin dès novembre. Les bars doivent présentement cesser de servir de l’alcool à partir de 1 heure et fermer à 2 heures.

Les clients devront toujours présenter leur passeport vaccinal et porter le masque lorsqu’ils se déplacent dans l’établissement. L’interdiction de danser et chanter est maintenue.

Un retour par étape pour les propriétaires

Renaud Poulin, PDG de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec (CPBBTQ), s’est dit «très content» de l’annonce. «Le gouvernement nous avait avisés qu’il voulait y aller étape par étape, raconte-t-il en entrevue. On est conscient de ça. On va prendre les assouplissements d’aujourd’hui et on verra pour les autres. On se concentre sur l’annonce d’aujourd’hui. On va informer les employés et la clientèle.»

Des propriétaires de bars avaient fait part de leurs critiques après le spectacle de Ricky Martin et Enrique Iglesis samedi dernier au Centre Bell de Montréal, où 15 000 personnes s’étaient réunies. Certains propriétaires jugeaient injuste l’autorisation d’un rassemblement d’une telle envergure tandis que leurs clients ne peuvent pas danser et chanter.

«C’est sûr que les propriétaires ont été très frustrés de ça, car eux ils peuvent facilement contrôler la danse et le chant, ce qu’il n’est pas possible de faire dans une foule de 15 000 personnes», réagit M. Poulin.

L’autorisation du karaoké et de la danse sont les prochains assouplissements souhaités par M. Poulin, qui dit vouloir se concentrer sur l’annonce d’aujourd’hui. Ces activités pourraient se dérouler de manière sécuritaire, selon lui. «On a proposé certaines solutions qui pourraient sécuriser la clientèle, surtout pour le karaoké avec les plexiglas et la distanciation des chanteurs.»