Plusieurs blessés dans une fusillade dans le métro de New York

NEW YORK — Au moins cinq personnes ont été blessées par balle dans une station de métro de New York, mardi, à l’heure de pointe du matin. La police était toujours à la recherche du tireur.

Les pompiers qui répondaient à des appels faisant état de fumée à la station de métro de la 36e rue, dans le quartier de Sunset Park, à Brooklyn, vers 8 h 30, ont découvert qu’au moins 13 personnes avaient été blessées. Mais à part les cinq personnes atteintes par balle, il n’y avait aucun détail sur ce que ces blessures impliquaient.

Au moins 11 personnes étaient soignées dans deux hôpitaux locaux.

Selon plusieurs sources policières au fait de l’enquête, des informations préliminaires indiquent que le suspect, qui a pris la fuite, était un homme portant un gilet de chantier et un masque à gaz.

Des photos et des vidéos de la scène montraient des personnes prenant soin de passagers ensanglantés allongés sur le sol de la station enfumée.

Les pompiers et la police enquêtaient sur des informations selon lesquelles il y avait eu une explosion, mais le service de police a écrit sur Twitter qu’il n’y avait «pas d’engins explosifs actifs pour le moment». Plusieurs engins fumigènes ont été trouvés sur les lieux, a déclaré le porte-parole du maire Fabien Levy, qui a confirmé le décompte initial des blessures par balle.

«La porte de ma voiture de métro s’est ouverte sur la calamité. Il y avait de la fumée et du sang, des gens criaient», a déclaré le témoin oculaire Sam Carcamo à la station de radio 1010 WINS. Il affirmait avoir vu une gigantesque vague de fumée s’échapper du train N une fois la porte ouverte.

Une vidéo de voyageurs montre des personnes allongées sur le quai du métro au milieu de ce qui semblait être de petites flaques de sang, alors qu’une annonce par haut-parleur disait à tout le monde sur le quai enfumé de monter dans un train. À l’intérieur d’une voiture de métro, une personne gisait sur le sol, encerclée par d’autres.

L’incident s’est produit sur une ligne qui traverse le sud de Brooklyn dans un quartier situé à une quinzaine de minutes en métro de Manhattan. Les écoles locales ont été bouclées.

La ville de New York a fait face à une série de fusillades et d’incidents très médiatisés ces derniers mois, y compris dans le métro. L’une des plus choquantes a eu lieu en janvier, lorsqu’une femme est morte après avoir été poussée devant une rame par un inconnu.

Le maire de New York, Eric Adams, un démocrate, a fait de la répression du crime – en particulier dans le métro – l’un des objectifs de sa première administration, amorcée il y a un peu plus de 100 jours. Il s’était notamment engagé à déployer davantage de policiers pour patrouiller dans les stations et sur les quais du métro.

On ne sait pas encore si des policiers se trouvaient déjà dans la station lorsque la fusillade a éclaté mardi matin.