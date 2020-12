Des bourses pour appeler en renfort des étudiantes en sciences infirmières

Québec veut encourager les étudiantes au DEC-BAC en sciences infirmières à suspendre une partie de leur cheminement universitaire pour mettre immédiatement la main à la pâte dans le réseau de la santé.

Des bourses seraient offertes en guise d’incitatif afin d’attirer ces étudiantes sur le terrain dès le mois de janvier.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé sur Twitter mercredi qu’il travaille sur un tel programme en collaboration avec sa prédécesseure, Danielle McCann, maintenant ministre de l’Enseignement supérieur.

Les sommes proposées pour convaincre les étudiantes de mettre leur formation sur la glace et de venir en renfort n’ont pas été précisées dans son gazouillis.

L’annonce doit être officialisée au début du mois prochain, selon l’attachée du ministre.

Marjaurie Côté-Boileau n’a pas précisé le nombre d’étudiantes dont on espère précipiter l’arrivée sur le marché du travail, ni le manque à gagner au sein du réseau de la santé.

«Maintenant, que ce soit une dizaine ou une centaine d’infirmières qui se joindront plus rapidement sur le terrain, tous les effectifs sont les bienvenus», a-t-elle déclaré.

«Évidemment, la réussite des étudiants demeure la priorité et nous allons tout mettre en œuvre pour faciliter leur parcours lorsqu’elles le reprendront.»

Certaines détentrices d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers choisissent de poursuivre leurs études au baccalauréat, mais elles peuvent obtenir le droit d’exercer la profession dès leur sortie du cégep.

Cette nouvelle survient au moment où la pression monte au sein du réseau de la santé, qui a franchi le cap des 1200 hospitalisations des suites de la COVID-19, dont 150 aux soins intensifs.

Au plus fort de la crise, au printemps, on dénombrait plus de 1800 patients hospitalisés, dont 200 aux soins intensifs.

La première vague d’infections a été marquée par les pénuries de personnel, forçant de mouvements de main d’œuvre d’une zone à l’autre et d’un établissement à l’autre, ce qui a été identifié comme une des causes de la propagation du virus dans les CHSLD, entre autres.

Des arrêtés ministériels ont permis de limiter les vacances des professionnelles en soins, qui se disaient déjà surmenées par les heures supplémentaires obligatoires.

Le recours à des agences privées de placement s’est fait à des coûts astronomiques et l’armée a dû être déployée en soutien.

Des mesures exceptionnelles ont par ailleurs été adoptées pour former des milliers de préposés aux bénéficiaires à la vitesse grand V.