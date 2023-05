Des bovins saisis dans la ferme propriétaire des vaches fugitives en Mauricie

MONTRÉAL — Près de 40 bêtes ont été saisies dans la ferme propriétaire du troupeau de vaches qui ont été en cavale pendant des mois après s’être échappées de leur enclos l’été dernier en Mauricie.

Un total de 38 bovins ont été saisis à la Ferme Clément Lapointe et fils, à Saint-Barnabé, à la suite d’une récente inspection qui a révélé que la sécurité et le bien-être de certains animaux étaient en danger, selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Un porte-parole du ministère, Yohan Dallaire Boily, a indiqué que les animaux seront évalués par un vétérinaire. Un rapport sera soumis aux procureurs, qui détermineront si des accusations seront portées.

Vingt-quatre vaches s’étaient échappées de la ferme située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Trois-Rivières, en juillet.

Les derniers membres du troupeau n’ont été capturés qu’en janvier, malgré de nombreuses tentatives, dont une impliquant un groupe de cow-boys de Saint-Tite.

Le ministère a fréquemment effectué des inspections depuis novembre pour s’assurer que les vaches qui étaient de retour au bercail étaient correctement traitées, a mentionné M. Dallaire Boily.