Des camps de vacances forcés d’annuler leurs activités en raison de la COVID-19

MONTRÉAL — L’Association des camps du Québec (ACQ) confirme qu’au moins trois camps de vacances ont dû suspendre temporairement leurs activités à la suite d’éclosions de COVID-19, principalement au sein de leur personnel.

Le directeur général de l’ACQ, Éric Beauchemin, a précisé qu’environ 500 enfants et membres du personnel ont dû être renvoyés à la maison au cours des derniers jours.

M. Beauchemin souligne qu’aucune éclosion de COVID-19 n’avait été rapportée dans les camps de vacances l’été dernier lorsqu’ils ont pu relancer leurs activités après une année de pause en 2020 en raison de la pandémie.

Il ajoute qu’en raison de la pénurie de main-d’œuvre, la situation devient de plus en plus difficile à gérer. De plus, les mesures de prévention contre la COVID-19 ont pratiquement toutes été abandonnées contrairement à l’été dernier.

Éric Beauchemin a fait savoir que son équipe et lui devaient rencontrer des représentants du ministère de la Santé mardi afin de leur demander d’imposer à nouveau des consignes sanitaires dans les camps. On parle notamment du port du masque obligatoire et de tests de dépistage pour les campeurs et le personnel avant leur arrivée au camp.

De l’avis du Dr Don Vinh, du Centre universitaire de Santé McGill, le gouvernement du Québec fait la promotion d’un retour à la vie normale après plus de deux ans de pandémie, mais sans avoir préalablement mis en place suffisamment de mesures préventives comme une aération adéquate ou un meilleur accès à des tests de dépistage.

