Des Canadiens du «Coral Princess» ont commencé à quitter le bateau de croisière

OTTAWA — Des Canadiens à bord du «Coral Princess», touché par la COVID-19, ont commencé lundi à quitter le bateau de croisière qui avait accosté à Fort Lauderdale, en Floride, vendredi.

Le paquebot, qui transportait 97 passagers canadiens, avait quitté Santiago, au Chili, le 5 mars dernier.

La Presse canadienne a appris lundi par au moins deux couples voyageant sur le «Coral Princess» que les passagers avaient été autorisés à quitter le navire et se trouvaient dans un autocar en direction de l’aéroport.

Gary et Sue Lyon ont déclaré dans un courriel qu’ils étaient dans un autobus et attendaient de monter à bord d’un avion nolisé à destination de Toronto, via Columbus et Newark.

Sanford Osler, de North Vancouver, a raconté à La Presse canadienne par téléphone depuis l’autobus que tous les passagers portaient un masque et des gants, et qu’il se sentait en bonne santé. M. Osler voyage aussi avec sa femme.

Affaires mondiales Canada n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, mais le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a confirmé dimanche sur Twitter que les Canadiens à bord du «Coral Princess» qui ne présentent pas de symptômes de la COVID-19 pourraient rentrer chez eux à bord d’un avion nolisé, après un examen médical. «À leur arrivée, ils subiront à nouveau un test de dépistage et seront soumis à un isolement obligatoire de 14 jours», a écrit M. Champagne.

Affaires mondiales a indiqué par ailleurs qu’il surveillait la situation de 49 Canadiens et huit membres d’équipage sur sept autres navires de croisière. Le ministère soutient qu’aux dernières nouvelles, aucun d’entre eux n’est atteint du coronavirus. Ces Canadiens sont sur les navires MS Albatros, Viking Sun, MV Columbus, Costa Deliziosa, Pacific Princess, MSC Magnifica et Queen Mary II.

L’Agence de la santé publique du Canada a recommandé aux Canadiens d’éviter de partir en croisière, mais cet avertissement ferme a été émis le 9 mars, quelques jours après le départ du «Coral Princess» du Chili.