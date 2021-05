Des Canadiens peuvent aller se faire vacciner aux É.-U et éviter la quarantaine

TORONTO — Les résidents canadiens peuvent se rendre aux États-Unis pour se faire vacciner et éviter la quarantaine au retour, s’ils remplissent certaines conditions simples, confirme l’Agence de la santé publique du Canada.

Il s’agit seulement de détenir une note d’un professionnel de la santé agréé au Canada qui précise que la vaccination est médicalement nécessaire et, au retour, de présenter une preuve écrite du fournisseur de vaccins agréé aux États-Unis.

Les règles de quarantaine adoptées par le gouvernement canadien contiennent une exemption pour les services ou traitements médicaux «nécessaires» obtenus à l’étranger — et le vaccin contre le coronavirus relève de cette définition.

Alors que les livraisons de vaccins augmentent au Canada, la distribution dans de nombreuses régions du pays demeure toutefois difficile, et certaines limites d’admissibilité demeurent en place, comme l’âge. Cette exemption à la quarantaine offre donc une solution simple pour les Canadiens qui habitent près d’États américains où abondent les vaccins.

Les renseignements sur les règles et les exemptions, créés par le cabinet fédéral et contenus sur le site web du gouvernement, ont été confirmés par l’Agence de la santé publique du Canada dans un courriel adressé à David Musyj, directeur de l’hôpital régional de Windsor, près de la frontière avec le Michigan.

Le docteur Musyj avait fait pression sur Santé Canada pour obtenir des réponses claires, après avoir constaté que des Canadiens pourraient facilement se rendre à Détroit pour se faire vacciner; par contre, le fait de devoir s’isoler pendant 14 jours au retour aurait été un obstacle majeur.

«Cela confirme notre interprétation des informations actuelles du décret et du site web: qu’un vaccin contre la COVID-19 constitue un ‘service ou traitement médical nécessaire’, a déclaré le docteur Musyj. Cela confirme clairement l’exemption de la quarantaine.»

Dans l’échange écrit avec M. Musyj, la santé publique précise par contre que la frontière demeure fermée aux voyages non essentiels, et que la traverser pour se faire vacciner ne permet pas d’en profiter pour aller magasiner aux États-Unis ou faire toute autre activité. De plus, pour bénéficier de l’exemption, le voyage doit se faire en véhicule privé — mais on peut être accompagné d’une personne de soutien.

«Bref: vous devez vous rendre uniquement au rendez-vous (pour le vaccin) et rentrer immédiatement au pays», a déclaré le docteur Musyj.

Au retour, les autorités sanitaires canadiennes demandent aux voyageurs exemptés de quarantaine de porter un masque dans les espaces publics à tout moment et de conserver une liste des contacts étroits et des lieux visités pendant 14 jours.

Fait important, Santé Canada souligne que les agents frontaliers américains ont le dernier mot sur les personnes qu’ils laissent entrer, et qu’il appartient aux voyageurs qui rentrent au pays de fournir les documents requis aux agents des Services frontaliers du Canada, pour une décision finale sur l’exemption de quarantaine. «Il incombe au voyageur de démontrer clairement qu’il satisfait à une exemption en vertu du décret», précise l’Agence de santé publique.

Le docteur Musyj tente toujours d’obtenir l’approbation d’Ottawa pour permettre de récupérer des vaccins excédentaires à Détroit. Les vaccins produits à Kalamazoo, au Michigan, sont les mêmes qui sont offerts au Canada, mais la demande aux États-Unis a été inférieure à l’offre.

Le gouvernement fédéral a déclaré que des millions de doses devraient commencer à arriver dans les prochains jours, mais les approvisionnements demeurent toujours limités dans de nombreuses régions du pays.