Des Canadiens qui reviennent d’Afrique critiquent la quarantaine

Lennard Skead affirme qu’il avait eu l’impression d’avoir été mis en prison pour un crime qu’il n’avait pas commis à son retour d’Afrique du Sud au Canada jeudi.

L’homme qui vit à Brandon, au Manitoba, a déclaré qu’il n’était autorisé à quitter un hôtel de quarantaine de Toronto que le lendemain du jour où il a reçu un résultat négatif à la COVID-19 qu’il a effectué à son arrivée au Canada.

«Nos résultats négatifs sont sortis samedi, mais nous ne sommes pas autorisés à partir jusqu’à ce que l’agent de quarantaine nous appelle et nous dise que vous pouvez partir maintenant. Personne ne nous a appelés. Personne ne nous a appelés avant dimanche», a déclaré Lennard Skead, qui voyageait avec sa femme, Charlotte.

Il est complètement vacciné contre la COVID-19, et il a déclaré lundi dans une interview qu’au moment où on lui a dit qu’il pouvait partir, il avait déjà annulé un vol de retour vers le Manitoba, le gardant à l’hôtel pour un autre jour. C’était le troisième test négatif à la COVID-19 de Lennard Skead durant son voyage.

Les Canadiens voyageant de l’un de 10 pays africains, y compris l’Afrique du Sud et l’Égypte, sont tenus de faire un test de dépistage à la COVID-19 dans le pays d’où ils voyagent, d’obtenir un deuxième test en transit et d’en obtenir un troisième après leur arrivée au Canada. Ils sont également tenus de rester dans un établissement désigné à leur arrivée.

Santé Canada a déclaré lundi dans un courriel que l’exigence de tests pour les voyageurs en transit «est en place pour que le risque que le voyageur soit exposé au virus et à ses variants entre le moment du test et l’embarquement dans l’avion, ce qui peut prendre jusqu’à 72 heures, soit réduit.»

Tiffany Gaura, qui est revenue du Caire à Calgary samedi, a déclaré qu’après son arrivée au Canada, elle se sentait punie pour avoir voyagé en Afrique.

« À partir du moment où vous leur donnez votre passeport, ils appellent immédiatement quelqu’un qui reste ensuite avec vous, vous emmènent dans une zone de contrôle secondaire séparée où ils vous interrogent longuement, vous lisent vos droits, vous disent que vous avez droit à un avocat et vous êtes transporté par le gouvernement fédéral dans un centre d’isolement », a-t-elle déclaré lundi dans une interview.

Bien que l’installation de quarantaine se trouve dans un hôtel, a-t-elle déclaré, elle ne dispose d’aucun des services hôteliers habituels, comme un restaurant, un nettoyage ou un service de chambre.

Tiffany Gaura, qui voyageait avec ses deux enfants, âgés de cinq et huit ans, a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle devait rester dans un hôtel de quarantaine au lieu de retourner dans sa maison voisine pour s’y isoler.

«C’est absurde pour une famille avec un plan de quarantaine solide, qui n’a pas d’antécédents de non-respect des directives de santé publique, qui est entièrement vaccinée, qui suit toutes les règles, qui a fait tous les tests PCR», a-t-elle déclaré.

Interrogé sur les informations faisant état de mauvaises conditions dans les installations fédérales de quarantaine, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré lundi que cette exigence est «un compromis nécessaire et équitable».

«Nous n’allons épargner aucune dépense ni aucune ressource lorsqu’il s’agit de protéger les Canadiens, y compris à la frontière. Nous continuerons de fournir des conseils de voyage clairs à tous les Canadiens et autres personnes qui voyagent au Canada», a-t-il déclaré aux journalistes à Ottawa.

Tiffany Gaura a déclaré qu’elle pensait que la décision du Canada d’imposer des restrictions supplémentaires uniquement aux pays africains à un moment où le variant Omicron du nouveau coronavirus est présent en Europe et aux États-Unis est « opportuniste et xénophobe ».

Elle a indiqué qu’elle avait eu de la chance d’avoir pu passer les douanes allemandes et obtenir un test PCR lors de son transit à Francfort, car si le Canada a imposé des restrictions à l’Égypte, ce n’est pas le cas de l’Allemagne.

L’épidémiologiste de l’hôpital St. Michael’s de Toronto, le Dr Prabhat Jha , affirme que les restrictions de voyage au Canada sont contre-productives.

«Ils ne sont pas pleinement informés de ce que nous savons de la science. Nous savons que cela n’a pas vraiment aidé à ralentir l’introduction de Delta.»

Le Dr Jha est d’avis que les tests avant de monter à bord d’un avion et à l’arrivée sont raisonnables et devraient être effectués à une échelle plus grande et plus rapide.

Il ajoute que le seul autre moyen d’empêcher la propagation de nouveaux variants à travers le monde est d’accélérer les vaccins pour tout le monde.

«Nous ne pouvons pas continuer à jouer au « jeu de la taupe » avec différents variants et restrictions de voyage. Vacciner le monde nous protégerait pleinement.»

Samedi, le gouvernement fédéral a annoncé que les voyageurs venant d’Afrique du Sud et transitant par Francfort seraient exemptés de l’exigence de test de dépistage en transit jusqu’au 13 décembre.

Tasha-ann Bussell de Rossland, en Colombie-Britannique, dont le mari était en Afrique du Sud pour le mariage de son frère, a déclaré qu’il pouvait utiliser cette nouvelle exemption pour prendre son vol de retour, qui devait atterrir à Calgary lundi.

«Il est épuisé et stressé», a déclaré madame Bussell dans une interview lundi. «Nous avons trois jeunes enfants et mon plus jeune et l’enfant du milieu ont des anniversaires en décembre, donc il les ratera … au moins il sera à la maison pour Noël.»

Elle ajoute qu’elle n’est pas en colère contre le gouvernement pour avoir mis en œuvre la réglementation, car l’un de ses enfants est immunodéprimé.

«J’apprécie vraiment le fait qu’ils font de leur mieux», a-t-elle déclaré. «C’est juste difficile. C’est tout ce que c’est.»

—–

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.