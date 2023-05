Des Canadiens se joignent à la foule à Londres avant le couronnement du roi

LONDRES — Des Canadiens se sont joints à la foule d’admirateurs royaux en liesse qui convergeaient vers Londres vendredi, avant le premier couronnement à avoir lieu au Royaume-Uni en 70 ans.

Des tentes recouvertes de drapeaux étaient alignées sur trois niveaux le long de la route menant au palais de Buckingham alors que les admirateurs du monde entier portaient des chapeaux fantaisie et des couronnes en plastique, sirotaient du champagne et prenaient des photos avec des découpes en carton du roi Charles.

Plus d’une douzaine de membres de la Ligue monarchiste du Canada se sont rassemblés devant une statue du roi George VI — le premier monarque régnant à visiter le Canada — où ils ont déployé un immense drapeau canadien. Ils ont ensuite déposé des bouquets de fleurs rouges et blanches à la base du monument et ont chanté «Ô Canada».

Sally Harris, d’Ottawa, a déclaré qu’il était important pour elle d’être témoin de ce moment de l’histoire. Elle a indiqué que les monarchistes espéraient regarder la procession du couronnement sous un grand drapeau canadien et saluer le roi et la reine consort au passage.

«Le roi Charles est le roi du Canada et c’était très important pour moi d’être ici parce que je pense que, de ma vie, c’est le seul couronnement que je verrai, alors je voulais en faire partie», a-t-elle déclaré.

Elle a dit que la scène à l’extérieur du palais était «comme une fête», avec une sensation de sécurité et de célébration.

La sécurité était lourde près du palais, où les travailleurs installaient des écrans géants pour montrer le couronnement, ainsi que des tentes médicales, des salles de bains et des espaces calmes désignés.

La pluie qui tombait à l’occasion n’a pas refroidi l’enthousiasme de la foule, bien que cela n’a pas beaucoup amélioré l’apparence des découpes en carton du roi Charles et de Camilla, la reine consort.

Une grande acclamation s’est élevée de la foule alors que le roi Charles et sa femme ont été vus quittant le palais dans un cortège.

Plusieurs des tentes bordant the Mall — la route vers le palais — étaient ornées de drapeaux à la feuille d’érable. Une mini section de camping canadienne a été formée par des royalistes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario, qui se sont rencontrés lors des funérailles de la reine l’année dernière.

Plus bas, Lynne Paterson avait également recouvert sa petite tente de drapeaux. La résidente de Toronto a déclaré qu’elle tenait son amour de la famille royale de sa mère, «qui devait posséder 60 livres» sur la famille.

«Je pense que (la famille royale) donne de la stabilité, et je pense que parce que j’ai vécu en Grande-Bretagne, c’est différent, ils font tellement partie du décor, a déclaré Mme Paterson, qui a passé plusieurs années à Londres. Et évidemment, la reine a travaillé si dur et j’ai vraiment admiré cela.»

Des Autochtones parmi la délégation

La délégation officielle du Canada au couronnement de samedi comprend le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale Mary Simon, ainsi que plusieurs dirigeants autochtones, deux astronautes et plusieurs représentants d’organisations jeunesse.

En dehors de cette délégation, il y aura également d’autres participants du Canada, dont des musiciens de l’Orchestre symphonique de Regina, qui joueront dans un orchestre du couronnement.

Il y aura également Jay Patel, 21 ans, qui a pu obtenir un emploi de cuisinier à la tour CN grâce à la branche canadienne de l’organisme de bienfaisance du roi, le Prince’s Trust. M. Patel a avoué qu’il était abasourdi par l’invitation.

«Il n’y avait aucune chance au monde que je pensais me réveiller et recevoir un appel du PDG me demandant si j’étais intéressé par un couronnement», a relaté M. Patel, qui est venu au Canada en 2021 en tant qu’étudiant international de l’Inde.

Les membres autochtones de la délégation canadienne comprennent les dirigeants de l’Assemblée des Premières Nations, l’Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis, qui ont obtenu une rare audience avec le roi jeudi.

Le chef Perry Bellegarde, ancien chef national de l’Assemblée des Premières Nations et président honoraire de la Société géographique royale du Canada, a déclaré qu’il était important que les peuples autochtones assistent au couronnement en raison de leur relation conventionnelle avec la Couronne.

Plus récemment, il a déclaré que le roi Charles, alors prince de Galles, avait reçu un nom traditionnel en 2001, en Saskatchewan, qui se traduit par «Le soleil veille sur lui d’une bonne manière» en cri.

M. Bellegarde, qui a travaillé avec le monarque, estime que le roi Charles «a montré et démontré une volonté d’écouter, mais aussi d’ouvrir des portes et de convoquer et de réunir des parties pour avoir des conversations difficiles».

Bien que la réconciliation soit un long processus qui est loin d’être terminé, il croit que le roi a mérité son nom autochtone, en partie grâce à son engagement envers l’environnement et sa volonté de lutter contre le changement climatique.

«Quelle meilleure personne pour diriger le Commonwealth que quelqu’un qui le fait déjà? a-t-il déclaré dans une entrevue près de Buckingham Palace. Pour moi, c’est un espoir pour l’avenir.»