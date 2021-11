Des centaines de personnes rejettent la violence et demandent aux autorités d’agir

MONTRÉAL — Se recueillant à la mémoire de Thomas Trudel, tué par balle en pleine rue il y a environ une semaine dans le nord-est de Montréal, jeunes, parents, intervenants communautaires et politiciens ont appelé à des actions efficaces et rapides pour enrayer la violence par armes à feu.

Ils étaient plusieurs centaines à s’être rassemblés samedi midi au parc François-Perreault, dans le quartier Saint-Michel, pour dire non à la violence et aux armes.

Les participants ont ensuite marché jusqu’à l’endroit où le jeune Thomas, 16 ans, a perdu la vie dimanche soir dernier. Fleurs, dessins, bougies et photos ont été déposés à l’angle de la rue Villeray et de la 20e Avenue en hommage à la victime.

Nazim avait l’habitude de croiser Thomas Trudel dans les corridors de l’école. Même s’il le connaissait peu, le jeune de 15 ans se souvient d’un garçon aimable et délicat.

«La journée après son décès, quelque chose n’allait pas à François-Perreault. (…) Ce n’était pas comme avant. C’est comme si l’école avait perdu son âme», a déclaré Nazim dans un discours devant la foule réunie.

La mort de Thomas Trudel représente le troisième adolescent tué à la suite d’une agression armée en 2021 à Montréal. Les participants ont aussi eu une pensée pour Meriem Boundaou, 15 ans, décédée par balles, et Jannai Dopwell-Bailey, 16 ans, mort après avoir été poignardé.

«On aurait aimé ne pas organiser un autre hommage à un autre enfant», a dit Mohamed Noredine Mimoun, coordonnateur et agent de mobilisation au Forum jeunesse de Saint-Michel.

«Si on organise cet hommage, c’est d’abord en soutien à la famille, mais aussi aux jeunes de l’école et à tous les camarades de Thomas. On ne veut pas entrer dans un cercle vicieux de violence, on ne veut pas qu’il y ait un sentiment de vengeance ou bien un sentiment d’insécurité qui va pousser nos jeunes à aller encore vers les armes», a-t-il poursuivi.

Depuis plusieurs mois, la métropole québécoise est marquée par de nombreux épisodes de violence armée.

Une mère présente avec son fils de 9 ans à la mobilisation s’est dite préoccupée par ces événements. «Ça fait 20 ans que j’habite à Montréal et je me suis toujours sentie en sécurité. Mais c’est sûr que c’est inquiétant et j’espère que ça va rester des incidents isolés», a témoigné Valérie Mome-Leclair.

Des intervenants ayant pris la parole avant la marche ont présenté la prévention et l’éducation comme les moyens les plus puissants pour enrayer le fléau des armes.

Des élus fédéraux, provinciaux et municipaux ont aussi invité chacun des ordres gouvernementaux à prendre ses responsabilités, à travailler ensemble, d’arrêter de s’envoyer la balle et d’écouter les organismes communautaires qui ont des solutions.

«On doit faire tout en notre pouvoir, tous ensemble, pour ne plus jamais que ça arrive. Ils doivent se le dire et se le répéter, l’amour, l’amour doit toujours, à tout moment, triompher sur la peur et la haine», a déclaré le ministre du Patrimoine canadien et député montréalais, Pablo Rodriguez, sans toutefois annoncer d’engagements.

«On veut de l’action!», ont scandé des gens présents, visiblement insatisfaits du discours du lieutenant du Québec au gouvernement Trudeau.

En entrevue à La Presse Canadienne, M. Rodriguez a affirmé que le gouvernement a pris des mesures pour mieux contrôler les armes à feu aux frontières.

«On augmente le nombre d’agents. On s’assure de mieux les équiper pour avoir la capacité technologique de trouver des armes cachées, une meilleure capacité de traçabilité, c’est-à-dire remonter jusqu’à l’origine de l’arme», a énuméré M. Rodriguez, disant être ici pour partager sa peine et sa douleur, non faire état des actions d’Ottawa dans son discours public.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco E. L. Mendicino, était à Washington cette semaine pour créer une force d’intervention avec les États-Unis, a-t-il également mentionné.

M. Rodriguez a ajouté que le fédéral investit aussi 250 M$ pour travailler avec les organismes communautaires en matière de prévention auprès des jeunes.

Plus tôt cette semaine, la ministre québécoise de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, avait interpellé Ottawa à agir en resserrant les frontières et en révisant le Code criminel.