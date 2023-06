Des centaines de pompiers internationaux en renfort pour combattre les feux au Canada

OTTAWA — Près de 700 pompiers d’Afrique du Sud, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis devraient arriver au Canada au cours des deux prochaines semaines pour aider au début anormalement intense de la saison des incendies de forêt.

Déjà plus de 500 pompiers, commandants des interventions et autres travailleurs internationaux sont au front en Alberta pour lutter contre plusieurs incendies graves depuis début mai.

La majeure partie de l’aide supplémentaire ira également à l’Alberta, bien que certains soient déployés en Nouvelle-Écosse où des incendies non maîtrisés font des ravages depuis le week-end dernier.

Le ministre fédéral de Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, affirme que le Centre interservices des feux de forêt du Canada veille à ce que des équipes de toutes les provinces et d’autres pays soient mises à contribution dans les régions qui ont le plus besoin de renforts.

Cette saison des incendies a été sans précédent à la fois pour le nombre d’incendies importants et non maîtrisés au début de l’année, ainsi que pour le nombre de provinces touchées en même temps, a indiqué M. Blair.

On dénombre pour le moment 214 incendies qui brûlent. Parmi eux, 93 ne sont pas maîtrisés, contrairement à 87 jeudi.