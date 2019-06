Des cérémonies de commémorations du jour J auront lieu partout au Canada

TORONTO — Les Canadiens doivent suivre les leçons intemporelles de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré jeudi le maire de Toronto, John Tory, alors que la ville commémorait le 75e anniversaire du jour J, l’invasion alliée de la France qui fut un moment décisif du conflit.

Le 6 juin 1944, les forces alliées avaient envahi les plages de la Normandie pour entamer une bataille qui représente un moment décisif de la Deuxième Guerre mondiale.

M. Tory a honoré les 14 000 Canadiens — y compris les «nombreux braves Torontois» — qui ont pris d’assaut la plage connue sous le nom de «Juno», en Normandie, le 6 juin 1944. La cérémonie a eu lieu au cénotaphe devant l’ancien hôtel de ville, en présence de vétérans vieillissants, d’autres dignitaires et du grand public.

«Leur courage et leur détermination ont mené à des succès, mais ces succès ont coûté très cher», a affirmé M. Tory, soulignant que 359 soldats canadiens ont perdu la vie le jour J, dont 50 qui venaient de Toronto.

Alors que le premier ministre Justin Trudeau et d’autres dirigeants du monde entier se sont réunis en Normandie, plusieurs Canadiens participeront à des cérémonies organisées un peu partout au pays. L’événement principal se déroulera au Manège militaire de Willow Park à Halifax. Il était prévu qu’il se tienne au Lieu historique national de la Citadelle-d’Halifax, mais les prévisions météorologiques ont changé les plans.

La cérémonie à Halifax comprendra deux minutes de silence. Plusieurs anciens combattants devraient être présentés, et l’historien Don Julien fera une présentation sur les soldats micmacs.

Un autre événement était prévu au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa.

Environ 14 000 Canadiens ont participé à l’assaut du jour J, intitulé Opération Overlord. Le Canada a également fourni quelque 110 navires et 15 escadrons de chasse et de bombardiers. Le jour J, 359 Canadiens sont morts et 715 autres ont été blessés ou capturés.

Les violents combats en Normandie se sont poursuivis pendant deux mois, et ont coûté la vie à plus de 5000 Canadiens.