Des chambres de commerce demandent à Québec de revenir sur sa décision sur le 3e lien

L’abandon du projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis, tel qu’il était présenté lors des dernières élections provinciales, continue de susciter de l’indignation.

Cette fois, c’est l’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA) qui, dans une lettre ouverte, demande aux élus du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) de tenir leur engagement des deux dernières élections générales et de construire un troisième lien pouvant desservir à la fois le transport en commun, les automobiles et le transport des marchandises.

Le regroupement représente 16 Chambres de commerce qui défendent plus de 5600 entreprises de la région.

«Pour nous et les gens que nous représentons, l’annonce de l’abandon de cet engagement génère indignation, colère et mécontentement. La nouvelle proposition du gouvernement, qui implique uniquement le transport collectif, représente un abus de confiance majeur des électeurs et gens d’affaires de la Chaudière-Appalaches», indique l’ACCCA.

«Ce manque de vision du gouvernement pour soutenir le développement et l’avenir de notre région est totalement inacceptable (…) Il s’agissait d’un engagement important pour la région, qui aurait permis de fluidifier le trafic et de stimuler le développement économique», souligne-t-on dans la lettre ouverte.

L’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches dénonce «le manque de données probantes» pour expliquer cette volte-face du gouvernement.

«S’il est vrai que la pandémie a forcé plusieurs entreprises à opter pour le télétravail, aujourd’hui on constate un retour graduel en entreprise. Ce retour combiné au démarrage de nouvelles entreprises pourrait faire en sorte que ces statistiques soient rapidement obsolètes», est-il précisé.

On y interpelle directement le premier ministre François Legault afin qu’il revienne sur sa décision.

«Nous demandons au premier ministre de respecter l’engagement qu’il a lui aussi pris et de débuter la construction d’un troisième lien qui accueillera du transport en commun, des voitures et du transport de marchandises. Nous espérons que nos voix seront entendues, que le gouvernement entendra raison et agira rapidement pour répondre aux besoins de notre région en matière de transport et de développement économique».

L’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches exige également à ce que le gouvernement du Québec «s’engage à mettre à jour annuellement les données de circulation et de les rendre publiques, à date fixe».